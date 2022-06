Elodie, Coez e Franco 126 a Ostia: parte la carovana dell'RDS Summer Festival

Parte la carovana dell'RDS Summer Festival, il format itinerante che animerà sei città italiane per tutto il mese di luglio, concludendo il suo viaggio con un appuntamento a settembre. Sei tappe in tutto, dal venerdì alla domenica, tre delle quali saranno ad Ostia.

Ogni weekend, a partire dal tramonto del venerdì, inizia la festa sotto un mare di stelle: una programmazione mozzafiato con delle speciali performance live dei più grandi nomi del panorama musicale italiano ed esibizioni di Dj internazionali. Le magiche notti suonano note di allegria e si animano di esperienze interattive in cui lo spettatore è il vero protagonista.

Prevista invece al mattino del sabato e della domenica, un’onda d’energia al RDS beach village con installazioni e sponsor d’eccezione, una gamma di attività versatile che offre momenti di spensieratezza e relax con cui riempire le luminose giornate estive insieme all’inconfondibile vivacità firmata RDS.

I protagonisti di RDS Summer Festival

Sui palchi dell'RDS Summer Festival saliranno Achille Lauro, Bob Sinclar, Coez, Elodie, Francesco Gabbani, Franco 126, Gaia, Gazzelle, J-AX, Jimmy Sax, Madame, Max Pezzali, Noemi, Rocco Hunt, Raf, Sangiovanni, Tommaso Paradiso.

I biglietti per accedere alla programmazione serale saranno disponibili su Ticketone e sul sito di RDS Summer Festival. L’accesso al RDS beach village diurno sarà invece gratuito.

I concerti ad Ostia

L'RDS Summer Festival partirà da Ostia i primissimi giorni di luglio, precisamente 1,2 e 3 con protagonisti Elodie, Coez e Franco126, per poi toccare le spiagge di Lignano Sabbiadoro (8-9-10), San Benedetto del Tronto (15-16- 17),Termoli (22-23-24) e Gabicce (29-30-31). Infine, dal 9 all’11 settembre RDS porterà la sua festa a Marina di Pietrasanta, per chiudere in bellezza con un’ultima grande festa e salutare insieme l’estate.