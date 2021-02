10 anni di Radio Godot: gli storici speaker tornano "a casa" per una maratona di festa

Sabato 13 febbraio, in concomitanza con il World Radio Day, Radio Godot spegnerà le sue prime 10 candeline. Dieci anni di una radio al 100% romana, che ama definirsi come "uno stato libero". Una realtà web strutturate come una FM, con un palinsesto che attualmente conta 38 speaker e ben 30 trasmissioni.

Per l'occasione l'editore Enzo Cagnetti, più noto come "Lo Sciamano", ha organizzato una vera e propria festa, una maratona radiofonica in cui si alterneranno tanti speaker. Torneranno "a casa" anche la coppia Alessia Pellegrino e Giacomo Capellini, per tanti anni alla conduzione del programma "Io Spazio". E si riformerà l'accoppiata vincente Enzo Cagnetti e Letizia Di Palma, al timone del primo programma andato in onda ormai un decennio fa.

"Sono euforica all'idea di tornare a casa - racconta a RomaToday la speaker Alessia Pellegrino - manco dai microfoni di Radio Godot da ben 3 anni, da quando ho iniziato una nuova avventura radiofonica in FM che ormai è comunque giunta al termine. Ma Radio Godot è rimasta sempre nel mio cuore: è lì che ho avuto la possibilità di esprimere veramente ciò che sono dal punto di vista personale e dal punto di vista professionale; perchè a Radio Godot, ancor prima del professionista, del personaggio, del conduttore, ciò che conta è la persona".

Nel corso della giornata di festeggiamenti, Alessia Pellegrino intervisterà Linus. Ci saranno inoltre numerosi ospiti, tra cui Claudio Castrogiovanni, Massimo Poggio; dagli USA, Steve Hackett, il chitarrista dei Genesis si collegherà con Armando Gallo, Presidente Onorario di Radio Godot (che fa parte della Giuria dei Golden Globes).

Una lunga maratona che avrà inizio alle 10 per proseguire fino alle 21 e che tutti potranno seguire sul sito di Radio Godot o scaricando l'app ufficiale sul proprio smartphone.

Enzo Cagnetti e Alessia Pellegrino