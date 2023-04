“Lei è una radical del centro”, le Stereotipe cantano la ragazza borghese romana

Da Roma nord a Roma sud senza dimenticare il centro. Dopo “La tipica pariola romana” e “Sarà perchè so bora”, le Stereotipe, due amiche romane che con i loro duetti musicali ironizzano sui tipi di ragazza che esistono a Roma spopolando su TikTok con milioni di visualizzazioni, tornano con una nuova hit. “Lei è una radical del centro”, il titolo dell’ultima canzone.

“Lei è una radical del centro”, la canzone su Tik Tok

E’ il ritratto di chi vive in pieno centro storico, la “tipica” radical chic di Roma. Ztl o no, senza alcun problema lei passa il varco. Durante il week end è palese che andrà a Capalbio. Non puoi farla arrabbiare, lei fa yoga, non è ostile. Però non je toccà l'ecosocialismo. Radicale - cantano le Stereotipe - tanto che parla in dizione. Il suo nome è Margherita, ma nun faccio in tempo a ditte i cognomi. Borsa in tela e borraccia, è nobile ma sembra ‘na poraccia. Se si lava usa solo il sapone dei suoi campi di lavanda. Parla di sinistra ma c'ha sempre er caviale nella panza. Se la becchi al bar Perù (quello noto di via del Monserrato ndr.) e le chiedi in estate che farà, lei dirà ‘amò niente di che’, poi apri i social e sta in giro per il mondo. La trovi a Monti in bicicletta, in giro per i mercatini dell'usato. In vita mai ha lavorato ma in Africa farà volontariato”.

Sul futuro del duo, dopo l'uscita del brano sulla radical chic, le amiche romane restano vaghe: "Potremmo usare queste tre ragazze - la pariola, la bora e la radical chic hanno detto in un’intervista a RomaToday - in situazioni diverse, ma ancora è tutto da vedere".