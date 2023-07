Flavio Flavetta, il "fruttarolo-tiktoker" che svela tutti i segreti su frutta e verdura

"Pomodorini, li sai scegliere?". "Fagiolini, ecco come sceglierli teneri", "Tra questo e questo, quale melone sceglieresti?". Iniziano così alcuni dei video di Flavio Flavetta, il fruttivendolo romano diventato virale su TikTok. La sua pagina (che sta riscuotendo un buon successo anche su Instagram) si chiama "Quelli che la frutta", è seguita da oltre 300mila persone che, grazie a Flavetta, imparano a fare la spesa "senza fregature".

"Er fruttarolo nasce ladro", ha detto a RomaToday Flavio Flavetta, raccontando meglio chi è, cosa fa nella vita e come è nata l'idea di approdare sui social.

Quelli che la frutta su TikTok

"In pandemia, essendo un tipo molto iperattivo, mi annoiavo. I miei clienti sono maggiormente enti, alberghi e ristoranti ed erano tutti chiusi. Così ho cominciato a fare dei video per noia, che, inaspettatamente, hanno avuto buoni risultati". Si è accesa così la lampadina in Flavio, con l'aiuto di Mauro, il suo social media manager.

Quelli che la frutta è sbarcato così su TikTok e successivamente su Instagram, proponendo dei video-tutorial che rispondono a tutti quei dubbi che solitamente nascono davanti al banco del mercato: come scegliere i peperoni, come scegliere il cocomero, come scegliere i fagiolini, come scegliere le pesche, come scegliere le albicocche, etc. etc.

Gli argomenti seguono la stagione e anche il meteo e Flavio, con la sua parlata romana, chiara e accattivante, spiega in brevi video a cosa prestare attenzione, cosa guardare e cosa sentire per essere certi di acquistare qualcosa di buono. "I clienti, compresi i ristoratori, hanno tantissime lacune - spiega Flavio a RomaToday - non conoscono la stagionalità dei prodotti, ti chiedono le cose fuori stagione. I miei video si rivolgono a tutti, per far capire come andare a scegliere la frutta e la verdura in maniera semplice".

"Il fruttarolo nasce ladro, purtroppo bisogna fare chiarezza, io vado controcorrente, dò onestà ai clienti e mi torna la loro fiducia, il successo, la gratitudine". Flavio Flavetta ci fa l'esempio delle arance: "Se ti dico di non comprare le arance ad agosto è perché vengono dal Sudafrica, fanno 50 giorni di nave e dentro sono secche, ci puoi mettere tutti i pesticidi che vuoi ma, prima o poi, la muffa viene fuori". E come per le arance, il fruttivendolo romano dispensa consigli utili su tutti i tipi di frutta e verdura in base alla stagione.

Alcuni frutti, più di altri, danno del filo da torcere ai clienti al mercato: il melone e il cocomero, ad esempio, sono i più difficili da riconoscere, ma "la cosa più complicata è, sicuramente, la scelta delle persone oneste che ti vendono i prodotti", dice Flavio a RomaToday. "Se il fruttarolo prende una partita che non è buona e la vende, c'è sempre chi se la compra, quindi l'onestà del venditore è alla base, ma avere la giusta preparazione può aiutare", aggiunge il fruttivendolo di Quelli che la frutta.

Chi è Flavio Flavetta

Flavio è romano di Trastevere ma non viene da una famiglia di fruttivendoli: "Mio padre era dirigente alle Nazioni Unite, io sono la pecora nera. Sono partito da zero, prendevo 70mila lire a settimana a 16 anni, mi sono anche diplomato e oggi sono arrivato fino a qui. Ho la mia azienda, rifornisco clienti di un certo livello. E ho creato un modo di vendere la frutta mettendoci la faccia".

Flavetta ammette infine di essere contento del successo ottenuto sui social, ma di viverselo come viene, senza particolari progetti, consapevole di avere alle spalle un'azienda solida che, da anni, opera in zona Eur Magliana (in via del Cappellaccio) con successo, rifornendo clienti di rilievo ormai più che fidelizzati.