I quartieri del rap romano raccontati da "Nuova Scena" su Netflix

"Roma, quasi 3 milioni di esseri umani che corrono, che respirano, che fanno di questa città una delle più frenetiche d'Italia, eppure ogni singolo quartiere sembra un paese a sè stante, ogni zona ha la sua identità e questo rende Roma impossibile da catalogare, così come il rap che viene scritto in queste strade".

Lo dice Fabri Fibra in uno degli episodi di "Nuova Scena", il programma Netflix che va alla ricerca dei nuovi migliori rapper d'Italia e lo fa in 3 città: Napoli, Milano e, appunto, Roma.

Spender, Lehxon, Nooz, El Matador, Suspect Cb, Grein, Regazzino e Fata. Sono loro i nuovi rapper ad esibirsi davanti a Fabri Fibra, giudice scelto per le selezioni nella Capitale (a Napoli c'è Geolier, a Milano Rose Villain), affiancato da Squarta, Ketama 126 e Nayt nei vari episodi dello show.

Sono questi giovanissimi rapper, tutti tra i 20 e i 30 anni, a raccontare la nuova scena del rap romano. In ogni strofa, extra beat e flow, portano chi sono, le loro storie e, appunto, i quartieri dove sono nati, cresciuti e dove la passione per questo genere musicale ha avuto inizio.

Monti Tiburtini, Primavalle, San Giovanni, Corviale, Pigneto, sono solo alcuni dei quartieri che si vedono nel programma e che vanno a "mappare" il rap nella Capitale.

I quartieri del rap a Roma

Se Fabri Fibra, nella prima puntata del programma tv, ci porta davanti al Circolo degli Artisti, ormai chiuso, ma che ha segnato il suo inizio, dov'è che negli ultimi anni questo genere musicale si sta più sviluppando?

Sono le periferie romane ad essere i principali palcoscenici del rap, ci testimonia il talent show di Netflix. A volte per strada, altre a rappare di nascosto nell'armadio della propria cameretta: così i rapper emergenti di Nuova Scena sono arrivati davanti a Fabri Fibra desiderosi di riscatto per quel che non hanno mai avuto o che è stato loro tolto.

Ci sono i palazzi che cadono a pezzi, come racconta Nooz che arriva da Primavalle, ci sono la droga e i reati di Monti Tiburtini, dove Regazzino è nato e vissuto. Il rap oltrepassa i confini di Roma e arriva a Ciampino con El Matador (che su Instagram conta già oltre 50mila followers), c'è l'Alberone di Grein e il Gazometro, ma c'è anche il cuore di Roma, con piazza San Calisto e la Scalea del Tamburino a Trastevere: quei 126 scalini dove è nata la LoveGang126, di Franco126 e Ketama126. "Passavamo qui i nostri pomeriggi a fare free style", racconta proprio Ketama a Fabri Fibra durante un episodio di Nuova Scena.

I rapper romani di Nuova Scena

Arrivano da varie zone di Roma, hanno storie diverse, un passato sulle spalle più o meno pesante, ma tutti vogliono "sfondare" e "svoltare", cambiare vita, fare i soldi. I rapper romani di Nuova Scena, protagonisti del talent in onda su Netflix sono: Spender, 30 anni, si definisce "il rapper più inclusivo d'Italia"; Lehxon, 21 anni; Elmatadormc7, 20 anni, di Ciampino; Nooz, 23 anni, di Primavalle; Suspect CB, 20 anni, arriva da Reggio Emilia ma da due anni vive a Roma; Grein, 23 anni, dall'Alberone; Regazzino, 22 anni, da Monti Tiburtini; Fata, 20 anni, ha perso la mamma nel 2019 e da allora ha iniziato ad avvicinarsi alla musica rap.

Dopo le selezioni che hanno visto protagonisti gli 8 rapper di Roma e che hanno permesso di arrivare a Milano a Spender, Elmatadormc7, Nooz, Suspect CB, Grein e Fata, il rap show Nuova Scena entra nel vivo della competizione con gli episodi 5, 6 e 7, che debutteranno lunedì 26 febbraio su Netflix e potrebbero mostrare nuove sfumature del nuovo rap capitolino.