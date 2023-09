"Quanto spesso pensi all'impero romano?" Il trend impazza su TikTok, rispondono anche Totti e Calenda

"Quanto spesso pensi all'Impero Romano?". Una domanda che non ti aspetti ma che, da diversi giorni, è tra le più diffuse sui social. Incredibile ma vero, il quesito bizzarro sta evidenziando una vera e propria "ossessione", soprattutto tra gli uomini. A lanciare il trend sarebbe stato lo svedese Arthur Hulu, su TikTok con il nome di Gaius Flavius: "Donne, molte di voi non si rendono conto di quanto spesso gli uomini pensino all’impero romano. Chiedete a vostro marito, fidanzato, padre o fratello", diceva in un video. Ed è bastato il suo input a scatenare un effetto domino inarrestabile.

Quante volte pensano all'Impero Romano Totti e Calenda

Il trend si sarebbe diffuso prima negli Stati Uniti, per poi arrivare in Italia, alcune settimane fa. Ad averlo ripreso anche Fabio Rovazzi, che ha posto la domanda niente di meno che a Francesco Totti, "l'ottavo re di Roma", come i romanisti lo hanno ribattezzato anni fa e che, non deludendo le aspettative, ha risposto: "A dire la verità ci penso tutti i giorni".

Anche Carlo Calenda si è lasciato prendere dal trend social e in un video ha detto: "Penso all'Impero Romano più o meno tutti i giorni. Quando esco da qui e immagino l'Arena, il Colosseo, io che arrivo e Gualtieri lì giù nell'arena con i leoni in mezzo a tutti gli assessori".

Basta scorrere i video su TikTok per vedere che tanti uomini, mariti e fidanzati, hanno risposto di pensare all'Impero Romano almeno 1-2 volte alla settimana se non di più. Persino Mark Zuckerberg ha ripreso il trend ricordando che le sue figlie si chiamano Maxima, Augusta e Aurelia e ammettendo, tra le righe, di essere ossessionato dal pensiero dell'Impero Romano, tanto da aver scelto questi nomi.

Il perchè del trend a tema Antica Roma

A provare a dare una risposta al trend - tutto romano - di TikTok, è stato Kevin Feeney, docente della New Tork University, il quale ha spiegato, al New York Times, che gli statunitensi, in particolare, sarebbero affascinati dall'impero romano per diversi motivi, in particolare per la società patriarcale e per l'influenza romana sulla cultura americana.

Mentre i video su TikTok continuano ad aumentare con mogli, fidanzate, amiche divertite dalle risposte (completamente inaspettate) degli uomini, i The Jackal ironizzano sul trend, portando il focus dall'Impero Romano ai dinosauri. Che ne nasca un altro trend?