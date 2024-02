Terme di notte: arriva uno spettacolo di luci tra le vasche di acqua calda

A circa mezz'ora da Roma, esiste uno spazio interamente dedicato al benessere. Piscine termali immerse nella natura, spa, aree relax, tisane e vin brulè, il tutto incorniciato da piante e fiori, per dimenticarsi, almeno per qualche ora, della frenetica vita della Capitale. Siamo a QC spa of wonders, spa & resort a due passi dal mare di Fiumicino che, con l'arrivo del 2024, ha presentato al pubblico una suggestiva novità.

Tra vasche di acqua calda, materassi ad acqua e la possibilità di dedicarsi un massaggio o un trattamento benessere, QC annuncia "The QC Dream Factory", un progetto che punta ad intrecciare meraviglia e relax per sorprendere i suoi ospiti.

QC Show, l'installazione immersiva a Roma

Il progetto che va a toccare, in maniera diversa, tutte le sedi QC del mondo, lascia il segno anche a Fiumicino con il QC Show. Lasciate le vasche di acqua e attraversato un romantico arco di foglie e fiori, infatti, si raggiunge un'area più nascosta del resort ed è qui che, ogni sera, si trovano delle comode sdraio, dove gli utenti del centro possono accomodarsi e godersi lo spettacolo.

"QC Magic Lights", questo nello specifico il nome dell'installazione immersiva che QC Fiumicino propone, è stata realizzata dallo Studio Waldemeyer e consiste in proiezioni e animazioni luminose che legano natura e architettura in una foresta incantata, per raccontare l’origine del sogno QC.

Lo spettacolo, che dura alcuni minuti, proietta archi luminosi, giochi geometrici e lucciole su uno schermo completamente naturale e si ripeterà tutti i giorni e più volte nel corso della stessa serata.