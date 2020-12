Puck, lo show evento a difesa di cultura e teatro: da Anna Foglietta a Edoardo Leo, ecco chi c’è sul palco

Dal palco del Teatro Golden al piccolo schermo. La casa di produzione audiovisiva Pesci Combattenti, fondata da Cristiana e Riccardo Mastropietro e Giulio Testa, porta su Rai 2 oggi 29 dicembre in seconda serata un altro piccolo gioiello: Puck, di Massimiliano Bruno.

Puck su Rai2: gli attori romani a difesa del teatro

Una strepitosa serata evento: curata da Massimiliano Bruno, regista (Non ci resta che il crimine e Viva l’Italia per il cinema), autore, sceneggiatore e attore (L’Ispettore Coliandro e Boris). Una serata all'insegna della cultura per sostenere quel teatro che in questo momento è senza voce.

PUCK porterà in televisione uno spettacolo di intrattenimento dai registri più diversi, tra performance attoriali ed esibizioni musicali, tra artisti noti amati dal grande pubblico e giovani emergenti. In questa serata speciale Massimiliano Bruno metterà insieme alcuni tra i migliori talenti di teatro, cinema e musica per una mini-maratona che, a due giorni dalla fine di un 2020 che non dimenticheremo, porterà leggerezza e speranza sul piccolo schermo. Tra gli ospiti che si esibiranno sul palco del Teatro Golden di Roma ci saranno: Anna Foglietta, Niccolò Fabi, Stefano Fresi, Edoardo Leo, Massimo Giangrande, Vanessa Scalera e Frankie Hi NRG.



PUCK è un programma di Massimiliano Bruno scritto con Cristiana Mastropietro ed è prodotto da Pesci Combattenti. La regia è di Fabio Licitra, la fotografia di Matteo De Angelis. Direzione artistica di Riccardo Mastropietro, produttore esecutivo Pesci Combattenti Marianna Capelli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Allegati