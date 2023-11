Dopo 33 anni si sciolgono i Prophilax, la più famosa "porno" rock band di Roma

I Prophilax si sciolgono. O meglio, sospendono le attività a tempo indeterminato mettendo così la parola fine ad un percorso durato ben 33 anni. Un numero, forse, non casuale e notato, tra l’altro da molti fan della “porno” rock band romana che, dagli anni ’90, ha fatto ballare e gridare migliaia di ragazzi e ragazze. Uno dei primi gruppi underground che, senza social ed utilizzando testi più che sconvenienti, è riuscito a farsi conoscere praticamente da chiunque, utilizzando il semplice passaparola.

Fine di un’era

A dare notizia dello stop è stato il leader della band, Fabio Pinci detto Ceppaflex, messaggio ripreso identico anche sulla pagina ufficiale dei Prophilax. Pinci e il chitarrista Ludovico Piccinini (Ludo Sbhor) hanno dato vita alla band a ridosso degli anni ’90, dopo essersi conosciuti al liceo Mamiani di Roma.

L’esordio arriva nel 1991 con “Voci dall’oltrechiavica”. Un album come se non si era mai sentito prima, pieno di parolacce, linguaggio scurrile ma con un messaggio di libertà (a tutti i livelli) che non poteva non conquistare, soprattutto i più giovani. Il demotape, come racconta la bio ufficiale del gruppo, viene portato nei due storici negozi di dischi romani “Disfunzioni musicali” e “Revolver”, dove vendono migliaia di copie facendo uscire in fretta il gruppo dall’anonimato.

Passa parola e passa cassetta

Per chi non lo sapesse, ai tempi si poteva ascoltare musica su cassetta e vinile. Per un giovane non era facile chiedere ai propri genitori dei soldi per acquistare un album dei Prophilax, come, ad esempio, “Viaggio nella dimensione anale”. Grazie, però, alla notorietà, tutti hanno cominciato a cercare questi album, ottenendoli, nella maggior parte delle volte, “piratati”. Un fenomeno che, in un certo, senso, ha alimentato la leggenda e che, nel corso degli anni, ha portato migliaia di persone ai concerti live. Non a caso, sul sito ufficiale della band è sempre stato possibile scaricare gratuitamente tutti i brani che hanno fatto.

I doppiaggi

Che i Prophilax fossero dei pionieri lo si era capito. Sono stati tra i primi a ridoppiare film e telefilm celebri degli anni ’90. I lavori con Beverly Hills e Beautiful hanno consegnato la band al mito, fino ad arrivare al doppiaggio di Titanic, proiettato in anteprima nazionale nei locali del Qube, due giorni prima del Natale 2005, di fronte ad un pubblico in delirio. Anche in questo caso la notorietà è arrivata grazie al passaparola e a qualche persona di buona volontà che aveva voglia e modo di copiare i vhs prima e i dvd poi.

I locali di Roma

Dai normali concerti agli appuntamenti tipici dell’antinatale al Qube, all'Orion Club o all’Aplhaeus, fino ad arrivare alle migliori spiagge di Ostia. I Prophilax hanno fatto ballare divertire generazioni di romani e non che, nel corso degli anni, hanno imparato a conoscere Dora, Alice e tutti i personaggi creati dal sodalizio musicale. Anche perché, dal vivo, i Prophilax sono sempre riusciti a dare il meglio visto che parliamo di musicisti che nulla hanno da invidiare alle band più rinomate italiane. Gli assoli di Piccinini in puro stile hardcore sono impensabili anche per i più bravi chitarristi in circolazione.

Gli ultimi anni

I Prophilax hanno sempre voluto sperimentare. Dai video, come “Mandami in radio col beep” realizzato insieme a Sabina Guzzanti, fino alla composizione della band. Dal 2015, infatti, c’è stato spazio anche per le donne, con la bassista Paola “Viola Milano” Papaleo e delle coriste Elisabetta “Gloria Hole” Marchetti e Germana “Madame Lonkù” Gallorini. Un periodo musicalmente fortunato e che ha regalato anche grandi pezzi come "Ti ano", la storia di un uomo che convive con una donna, salvo poi scoprire di essere omossessuale.

Fine delle trasmissioni

È arrivato, quindi, al capolinea anche il viaggio di questa rock band inimitabile e che in molti, senza successo, hanno provato a copiare. Rimane purtroppo nel cassetto anche il progetto “Pornado”, quello che doveva essere il miglior album della storia del gruppo. Chissà, magari in futuro qualcosa potrebbe cambiare ma, per il momento, basta seguire il motto de Prophilax: stay under cool!

Fonte foto Facebook