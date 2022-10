Art Stop Monti: la cultura torna nelle stazioni della metropolitana

La cultura “invade” la stazione della metropolitana Cavour, nel quartiere Monti. Giovani artisti valorizzeranno la struttura con opere originali nell’ambito di una mostra dal titolo ‘Futura’. È questo l’obiettivo del progetto che Atac, in collaborazione con le realtà associative del territorio, sta portando avanti dopo il successo del 2017. Le iniziative sono state poi interrotte a causa della pandemia.

Il progetto è iniziato nelle scorse settimane quando il 14 ottobre, due giovani band, gli Snap Out e i Sixdrops si sono esibite nella piazzetta esterna della stazione Cipro della metro A. I due gruppi si erano aggiudicati il premio ATAC messo in palio nel contest del concerto Play Music Stop Violence organizzato a maggio a piazza del Popolo. L'evento era stato realizzato in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio e la Scuola di Musica MadVille per diffondere, attraverso la musica, il messaggio universale di pace contro le guerre e la violenza.

La seconda iniziativa, inaugurata il 19 ottobre, è il ritorno di Art Stop Monti alla stazione metro B di Cavour. Il progetto è ormai giunto alla sua quinta edizione e durerà fino al 31 dicembre. Dopo il successo del 2017, l’iniziativa coinvolge giovani artisti per valorizzare e abbellire la stazione della metropolitana con l'esposizione di opere originali. Sulla terrazza della metropolitana sono state disegnate lettere colorate che raccontano il significato del linguaggio, perché "Osservare lettere immaginarie provoca uno spaesamento in chi osserva, lo stesso che proviamo ascoltando una lingua sconosciuta o davanti a lettere straniere. Possiamo godere della bellezza della scrittura proprio quando, paradossalmente, non ne capiamo il significato. E questo è la base della curiosità per l’altro, sentimento senza il quale, secondo me, l’umanità si estinguerebbe domani" come spiega l'artista Camilla Falsini dalla sua pagina Instagram.

È Futura, il titolo della mostra che vedrà esposte le opere con questo tema e realizzate da cinque artisti: Camilla Falsini, la cui opera ha inaugurato l'esposizione, Pax Paloscia, Elisa Talentino, Laurina Paperina e Ciao Discoteca Italiana. Sono previsti anche talk di approfondimento. L'iniziativa è stata organizzata in collaborazione con NuFactory e Roma Culture.