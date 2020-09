La Roma più bella sui social: 7 profili Instagram da seguire se ami la Capitale

Scoprire Roma, prima di tutto attraverso i social. Succede così per molti turisti che desiderano fare visita alla Città Eterna. Quando devono progettare un viaggio nella Capitale, per loro, ottimo punto di riferimento sono gli influencer, i blogger che sui propri canali social, soprattutto su Instagram, raccontano Roma in tutti i suoi aspetti.

Dai monumenti alle piazze, dai vicoli nascosti ai migliori ristoranti. Scatti, video, stories, post che fanno proprio venire voglia di andare o tornare a Roma. E se questi profili fossero utili anche ai romani?

Roma è grande, dispersiva e, spesso, i romani sono i primi a non conoscere abbastanza la loro città. Monumenti, fontane, piazze, ville, quanti pezzettini del puzzle ancora vi mancano per ricostruire la vostra Roma? Per non parlare dei ristoranti: impossibile conoscere tutti i locali di tutti i quartieri di Roma. A meno che tu non sia un food blogger, un travel blogger, un fotografo, un influencer, un appassionato di Roma, sempre in giro con smartphone alla mano, pronto ad immortalare gli attimi più belli.

Quali sono i profili Instagram che devi assolutamente seguire se ami Roma? Te lo dice RomaToday:

@Mandrake80

La Cupola di San Pietro che si specchia nell'acqua di una Roma bagnata dalla pioggia, il Colosseo all'alba e quello visto da dietro una panchina. La scritta SPQR dei tombini capitolini, i giochi di luce sul Tevere. E' una Roma suggestiva quella immortalata da Mandrake80, fotografo romano che con i suoi scatti sa sempre cogliere nel segno. Un profilo che non ti stanchi mai di guardare e che ti fa emozionare guardando Roma.

@Agnes Crawford

Una guida turistica nativa di Londra, trasferitasi a Roma ormai da diversi anni, che con il suo profilo Instagram ti porta a scoprire monumenti, ville, reperti archeologici e te li racconta dal suo punto di vista, con la sua esperienza, in inglese. Ogni tanto spunta anche qualche piatto di carbonara o amatriciana, il che rende il tutto ancora più invitante.

@Testaccina

Ancora un'inglese (di Nottingham) trapiantata a Roma, che della Capitale si è innamorata 15 anni fa. Giornalista e blogger che oggi vive a Testaccio, quartiere che ha ispirato anche il nome del suo blog e del suo profilo Instagram. Con "Testaccina" potrete viaggiare anche al di fuori dei confini romani, ma resta la Città Eterna la sua base, dove vi porta, prevalentemente alla scoperta di ristoranti e cocktail bar di tendenza.

@Internogiorno

Una Roma fatta di persone e non solo di monumenti. E' la Capitale che Internogiorno racconta su Instagram attraverso i suoi scatti. Finestre che si aprono, biciclette che sfrecciano per andare chissà dove, bambini che giocano a calcio, religiose che passeggiano. Volti, momenti che vale la pena fermarsi a guardare.

@Romawise

Una Roma fatta di monumenti, piazze bellissime, vicoli pittoreschi, gatti romani, fontanelle, panni stesi, sorrisi. E' la Roma viva e autentica che racconta Romawise su Instagram. La Roma delle grandi bellezze, da visitare almeno una volta nelle vita, e molte di più se sei romano.

@Mattego

Una Roma quasi tutta in bianco e nero quella di Mattego su Instagram. Scatti di Roma. Scatti di vita, con tanto di attese alla fermata dell'autobus, lavori in corso, piccioni che volano via, sguardi pensierosi. Una Roma nella quale tanti romani potranno immedesimarsi.

@La Polpetta sui tacchi

Un profilo che i più golosi dovranno assolutamente seguire. Il nome fa subito simpatia e con lei sicuramente non vi annoierete. Nata a Colleferro, conosciuta nel settore food & wine, vi porta a conoscere i migliori ristoranti della Capitale. Si definisce "un disastro in cucina", ma è un'ottima forchetta, ama condividere con i suoi followers tutto il gusto di ciò che assaggia ed è stata anche protagonista della simpatica web series "Polpy e Fiamme".