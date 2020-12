Primark alla conquista della Capitale: sta per aprire il secondo punto vendita a Roma

Primark fa bis e continua il suo percorso alla conquista di Roma.

Dopo l'inaugurazione del primo punto vendita nel nuovo centro commerciale Maximo , ha letteralmente fatto impazzire i romani e che ha destato non poche critiche, è già tempo di seconda apertura.

Primark apre a Romaest

Il colosso della moda sta per aprire anche a Romaest. L'ufficialità è arrivata direttamente dai profili social del centro commerciale: "Tic toc! Manca sempre meno! Uno dei negozi più attesi di sempre sta per arrivare a Romaest per uno shopping da perdere la testa!", si legge sia sulla pagina Facebook che sul profilo Instagram di Romaest.

In attesa di ulteriori dettagli e della data di apertura, i cittadini del quadrante est della Capitale non trattengono l'entusiasmo: "Finalmente vicino casa!", scrive qualcuno. "A 1 minuto da casa", aggiunge qualcun altro. Insomma, in attesa della data ufficiale, lo scenario che si prospetta sembra simile a quello visto da Maximo a fine novembre: tutti in fila (anche per ore) pur di entrare da Primark.