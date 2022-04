"Power of Rome", Edoardo Leo nel film-evento per il compleanno di Roma

In occasione del Natale di Roma, Giovanni Troilo, con la consulenza storica di Claudio Strinati , presenta "Power of Rome", un docufilm dedicato alla grandezza di Roma.

Il film-evento su Roma con Edoardo Leo

Un film-evento che uscirà nelle sale solo il 19, 20 e 21 aprile in occasione del Natale di Roma e che vede protagonista un attore romano molto legato alla sua città: Edoardo Leo. Nato proprio il 21 aprile, come Roma, l'attore - che quest'anno compie 50 anni - presta voce e volto per un racconto emozionante e intenso della Città Eterna che, di anni, ne fa 1269.

"Roma è tanti mondi. Roma è tutto il mondo", esordisce così Edoardo Leo nel trailer del docufilm condiviso anche sui social network. L'attore romano interpreta Giulio Cesare ed entra in prima persona nei luoghi che hanno fatto Roma. Dal Pantheon ai Fori Imperiali, dalla Domus Aurea a San Pietro. E poi il Lungotevere, Villa Adriana, il Colosseo.

"Adesso attraverso la mia città e forse la vedo davvero per la prima volta", dice Leo nel trailer. "Imperatori, ladri, Papi, barbari, artisti, tutti spinti da un unico sogno: misurarsi con l'eternità, dominare il potere di Roma".

Power of Rome, prodotto da Fulvio e Paola Lucisano e Vision Distribution con Sky racconta e mostra la storia di Roma, quel passato che - come dice lo stesso Edoardo Leo - a Roma non è mai passato. Il film-evento per il Natale di Roma sarà nelle sale il 19, 20 e 21 aprile per poi essere trasmesso anche in tv su Sky.

Il trailer di Power of Rome