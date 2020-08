Tra mari e monti: 5 gite fuori porta, alla scoperta del Lazio

Appena tornati dalle vacanze, o mai partiti, ma comunque desiderosi di fuggire dall'afa romana, magari andando alla ricerca di luoghi magici, rilassanti, freschi, incontaminati nella nostra regione. Che sia per un ultimo tuffo al mare o per un'avventurosa escursione in montagna, che sia per un picnic al lago o per una caratteristica passeggiata tra i più bei borghi del Lazio, una gita fuori porta è proprio ciò che ci vuole per prolungare questa estate, restando nella propria regione.

Come ogni settimana RomaToday vi propone 5 itinerari alla scoperta delle bellezze, della natura, di mari e di monti nel Lazio:

Sabaudia (provincia di Latina)

Iniziamo dal mare, quello che la maggior parte dei romani vogliono godersi finchè il clima lo renderà possibile. E non un mare qualsiasi, ma il mare di Sabaudia. Siamo in provincia di Latina, a circa 1 ora e mezza da Roma, tra dune selvagge, spiagge spaziose e un mare cristallino. Un'oasi felice, per trascorrere una giornata spensierata, da soli, in coppia, con gli amici, con i bambini, tra sole e mare, vista promontorio della Maga Circe. Per terminare la giornata nel centro abitato, magari con un bel gelato o con un goloso cornetto.

Capodimonte (provincia di Viterbo)

Se avete voglia di passeggiare tra case arroccate, con una suggestiva vista sul lago di Bolsena, vi suggeriamo una gita a Capodimonte. Un paese che nasce su un promontorio scosceso, affacciato proprio sul bacino lacustre tra i più belli del Lazio. In passato la famiglia Farnese si innamorò di questo luogo, come dargli torto, scegliendolo come dimora. Passeggiando per il paesino, da non perdere il palazzo comunale, la Cascina con le scuderie di Palazzo Farnese, le chiese di Santa Maria Assunta, San Rocco, San Carlo e il museo della Navigazione. Dal porto turistico di Capodimonte, inoltre, partono dei traghetti che consentono di circumnavigare le isole Bisentina e Martana.

Isola Farnese (provincia di Roma)

Isola Farnese è un borgo di origine etrusca alle porte di Roma. Sorge su una rupe vulcanica, fu in passato di proprietà della famiglia Orsini e, come si suol dire, vale il viaggio. A 25km dalla Capitale, ma situato in una posizione isolata, silenziosa, rilassante, dove il tempo si ferma, tra la valle della Storta e la valle di San Sebastiano. Da visitare la Chiesa di San Pancrazio, con il suo portale di epoca romana, il Crocifisso ligneo del XV secolo. Isola Farnese può essere un ottimo punto di partenza anche per visitare il suggestivo parco di Veio, la Tomba di Nerone, il Lago di Bracciano, la riserva naturale della Marcigliana.

Ausonia (Provincia di Frosinone)

Un borgo arroccato, in provincia di Frosinone, con una posizione strategica che mostra, da un lato, l'Abbazia di Montecassino e, dall'altro, il suggestivo Golfo di Gaeta. Un centro storico ricco di palazzi settecenteschi, con i loro frontoni, le cornici arabizzanti, le colonne tortili. Vale la pena arrivare fino alla cima del paese, dove si trova la Chiesa di San Michele Arcangelo e nella vallata sottostante Ausonia, dove si trova il luogo di culto più prezioso del luogo: il Santuario di Santa Maria del Piano.

Labro (provincia di Rieti)

Un paese che si affaccia sulla Valle del Fuscello e sul lago di Piediluco. Siamo a Labro, in provincia di Rieti, non distanti dal Monte Terminillo. Se volete riposare la mente, con un panorama mozzafiato tra monti, laghi abitazioni di pietra, questa è una meta da non perdere. A Labro si può visitare il Castello, si consiglia una sosta al lago di Piediluco e si può partire per escursioni in montagna sui monti reatini.