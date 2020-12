Poesie romanesche sul Natale: le più famose da conoscere (e tramandare)

Se in casa ci sono dei bambini è immancabile il momento della recita della poesia a Natale. Ma ci sono anche versi, sonetti che sarebbe bello sentir recitare dagli adulti.

Sono i versi dei grandi poeti romani, da Trilussa a Belli, sono i sonetti scritti da quegli attori che hanno fatto la storia di Roma, come Aldo Fabrizi. Versi che scaldano il cuore, fanno riflettere, divertire e talvolta venire una certa nostalgia.

RomaToday ha selezionato alcune delle più famose poesie di Natale in romanesco belle da conoscere, recitare e tramandare:

La Viggija de Natale - Giuseppe Gioacchino Belli

Ustacchio, la viggija de Natale

Tu mmettete de guardia sur portone

De cuarche mmonziggnore o ccardinale,

E vvederai entrà sta priscissione.

Mo entra una cassetta de torrone,

Mo entra un barilozzo de caviale,

Mo er porco, mo er pollastro, mo er cappone,

E mmo er fiasco de vino padronale.

Poi entra er gallinaccio, poi l’abbacchio,

L’oliva dorce, er pessce de Fojjano,

L’ojjo, er tonno, e l’inguilla de Comacchio.

Inzomma, inzino a nnotte, a mmano a mmano,

Tu llí tt’accorgerai, padron Ustacchio,

Cuant’è ddivoto er popolo romano.

Er Presepio - Trilussa

Ve ringrazio de core, brava gente,

pé ‘sti presepi che me preparate,

ma che li fate a fa? Si poi v’odiate,

si de st’amore non capite gnente…

Pé st’amore sò nato e ce sò morto,

da secoli lo spargo dalla croce,

ma la parola mia pare ‘na voce

sperduta ner deserto, senza ascolto.

La gente fa er presepe e nun me sente;

cerca sempre de fallo più sfarzoso,

però cià er core freddo e indifferente

e nun capisce che senza l’amore

è cianfrusaja che nun cià valore.

Natale de guerra - Trilussa

Ammalapena che s’è fatto giorno,

la prima luce è entrata ne la stalla

e er Bambinello s’è guardato intorno:

“Che freddo, mamma mia. Chi m’aripara?

Che freddo, mamma mia. Chi m’ariscalla?”

– “Fijo, la legna è diventata rara

e costa troppo cara pe compralla” –

“E l’asinello mio ‘ndov’è finito?” –

“Trasporta la mitraja

sur campo de battaja: è requisito” –

“Er bove?” – “Puro quello

fu mannato ar macello”.

“Ma li Re Maggi ariveno?” – “È impossibile

perché nun c’è la stella che li guida,

la stella nun vò uscì, poco se fida,

pe paura de quarche diriggibile”.

Er Bambinello ha chiesto: “Indove stanno

tutti li campagnoli che l’antr’anno

portaveno la robba ne la grotta?

Nun c’è neppuro un sacco de polenta,

nemmanco una frocella de ricotta”.

– “Fijo, li campagnoli stanno in guera,

tutti ar campo e combatteno. La mano

che seminava er grano

e che serviva pe vangà la tera

adesso viè addoprata unicamente

pe ammazzà la gente.

Guarda, laggiù, li lampi

de li bombardamenti!

Li senti?, Dio ce scampi,

li quattrocentoventi

che spaccheno li campi?” –

Ner dì così la Madre der Signore

s’è stretta er Fijo ar còre

e s’è asciugata l’occhi co le fasce.

Una lagrima amara pe chi nasce,

una lagrima dorce pe chi mòre.

La notte di Natale – Aldo Fabrizi

Ier sera,

a mezzanotte meno ‘n quarto,

uscenno pè la messa de Natale,

m’è capitato un fatto..

un fatto tale,

che non so come non me pija un infarto.

All’ultimo ripiano,

all’improviso,

me so’ urtato de fianco,

con un vecchio impalato addosso ar muro

e margrado in quer punto fusse scuro,

vedevo bene solamente il viso

incorniciato da un barbone bianco,

la parete scura dove stava appoggiato,

a poco a poco è diventata azzura.

-“Io so’ papà Natale”- m’ha spiegato

-“lo stesso de quann’eri regazzino,

de quanno m’aspettavi,

guardanno nella cappa der cammino,

che te portassi quello che sognavi.

Sino a quarch’anno fa, quanno arivavo io,

se respirava er bene assieme all’aria

e l’ommeni de bona volontà,

senza la malattia contestataria,

credeveno alla nascita de Dio,

mo co’ ‘sta libbertà confusionaria,

c’è tanta gioventù che stenta a crede

e mette in discusione er fonnamento de’la religione,

giocannose er conforto de’la fede,

purtroppo anno pè anno

la vita sta cambianno,

pre esempio li pupetti, mo vonno:

er mitra, e’ razzo, l’aprioggetti,

er casco d’alluminio,

l’abitacolo pè annà a scoprì un pianeta

e la stella commeta

che illuminò la notte der miracolo

per annuncià er messia,

pè ricordalla non ce sta poeta,

purtroppo hanno ammazzato la poesia.”-

Ho arzato l’occhi ar cèlo

come pè dì..”ce penserà quarcuno”..

quanno l’ho riabbassati,

avanti a me nun c’era più nesuno,

c’era solo un sacchetto, un cartoncello

co’quarche giocarello cascato giù per tera,

un cavalluccio a dondolo, un tamburo,

‘na sciabbola, ‘na tromba, ‘n bambolotto,

un sordatino cor fucile rotto

assieme a ‘no straccetto tricolore,

robbetta antica senza più valore.

Le campane de Roma in quer momento

hanno detto fra poco è mezzanotte

non fate tardi al vecchio appuntamento,

ma doppo que’ rondò de pace e bene

c’è stato ‘no scombussolo,

la notte s’è riempita de urli e de sirene

e va a capì chi fosse

o pompieri o pantere o crocerosse,

mentre stavo così,

c’è stata pè guastamme la nottata,

un’antra novità, la messa bitte

difatti da ‘na chiesa quà vicino

me arivato un fracasso indiavolato

de batterie, sassofoni, chitare,

che avrà fatto tremà Gesù bambino

e tutte le fiammele de’l’artare,

entranno a casa,

ho messo er catenaccio dicenno

-“Mo che faccio..”- poi ho detto

-“..perdoneme Gesù, si pregherò quàssù”-

e pensanno l’armonium effatato,

sentivo er sono più scommunicato

e mentre che a’la radio

parlava er Santo Padre,

io me so’ inginocchiato

davanti all’artarino

de mi madre.

Il mago di Natale - Gianni Rodari

S'io fossi il mago di Natale

farei spuntare un albero di Natale

in ogni casa, in ogni appartamento

dalle piastrelle del pavimento,

ma non l'alberello finto,

di plastica, dipinto

che vendono adesso all'Upim:

un vero abete, un pino di montagna,

con un po' di vento vero

impigliato tra i rami,

che mandi profumo di resina

in tutte le camere,

e sui rami i magici frutti: regali per tutti.

Poi con la mia bacchetta me ne andrei

a fare magie

per tutte le vie.

In via Nazionale

farei crescere un albero di Natale

carico di bambole

d'ogni qualità,

che chiudono gli occhi

e chiamano papà,

camminano da sole,

ballano il rock an'roll

e fanno le capriole.

Chi le vuole, le prende:

gratis, s'intende.

In piazza San Cosimato

faccio crescere l'albero

del cioccolato;

in via del Tritone

l'albero del panettone

in viale Buozzi

l'albero dei maritozzi,

e in largo di Santa Susanna

quello dei maritozzi con la panna.

Continuiamo la passeggiata?

La magia è appena cominciata:

dobbiamo scegliere il posto

all'albero dei trenini:

va bene piazza Mazzini?

Quello degli aeroplani

lo faccio in via dei Campani.

Ogni strada avrà un albero speciale

e il giorno di Natale

i bimbi faranno

il giro di Roma

a prendersi quel che vorranno.

Per ogni giocattolo

colto dal suo ramo

ne spunterà un altro

dello stesso modello

o anche più bello.

Per i grandi invece ci sarà

magari in via Condotti

l'albero delle scarpe e dei cappotti.

Tutto questo farei se fossi un mago.

Però non lo sono

che posso fare?

Non ho che auguri da regalare:

di auguri ne ho tanti,

scegliete quelli che volete,

prendeteli tutti quanti.