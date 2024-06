Il Planetario di Roma apre di sera per tutta l'estate

Con l’arrivo della bella stagione gli spettacoli e le visite al Planetario di Romasi spostano in orario serale. Tre appuntamenti, ogni sera, dal martedì alla domenica, alle 18, alle 19 e alle 21.30, guideranno appassionati e non di astronomia alla scoperta dei misteri del cielo stellato.

In programma, anche nel periodo estivo, spettacoli rivolti alle famiglie e ai più piccoli con il Dottor Stellarium, “From Earth to the Universe” in lingua inglese e i grandi classici “Space Opera” e “Girotondo tra i Pianeti”, e tanti altri. Tutte le informazioni sulle visite serali, su prezzi e prenotazioni sono disponibili sul sito ufficiale del Planetario di Roma