Da "Daje" a "stacce", 15 espressioni in cui solo un romano doc può riconoscersi

Il dialetto romano è divertente, scherzoso e proprio per questo amato in tutto il mondo. Fatto di detti antichi, di proverbi e leggende, ma anche di quelle parole - quasi sempre incomprensibili una volta oltrepassati i confini della Capitale - che per i romani, però, sono il pane quotidiano.

Espressioni, intercalari, abbreviazioni, esclamazioni di cui i romani vanno fieri e senza le quali "nun ponno vive".

Da "daje" che sta bene a conclusione di qualsiasi frase, a "stacce" che fa rassegnare il romano ma sempre con quel pizzico di ironia che non guasta. E poi "stai manzo", "m'arimabarza", "t'accolli" e chi più ne ha più ne metta.

Le più famose espressioni romane

Un dizionario non basterebbe a contenerle tutte, ma RomaToday ha scelto 15 di queste espressioni che sono nel dna di ogni romano doc e che, quasi sicuramente, strapperanno a tutti una risata: