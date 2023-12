Natale sul ghiaccio: tutte le piste di pattinaggio a Roma

Abbigliamento pesante, guanti e cappello, pattini ai piedi e via, a danzare sul ghiaccio. Come ogni inverno, come ogni Natale, tornano a Roma le piste di pattinaggio sul ghiaccio, dove poter passare qualche ora spensierata, da soli o in compagnia.

Piste di pattinaggio sul ghiaccio a Roma

Nei villaggi di Natale, nei luoghi iconici della Capitale, ma anche nei suoi dintorni, sono tanti i "regni del ghiaccio" da scoprire. Il sistema è più o meno lo stesso ovunque: si affittano i pattini della propria misura, si ha a disposizione un tempo stabilito e il divertimento è assicurato.

Le piste di pattinaggio piacciono a tutti, grandi e bambini, pattinatori e principianti. Scopriamo dunque quali sono quelle da frequentare questo Natale in città e dintorni:

Pista di pattinaggio a Cinecittà World

Ad attendervi nel parco divertimenti del cinema e della tv è un vero e proprio snow park al chiuso. Qui, oltre a pattinare nella grande pista di ghiaccio, si potranno sfidare i compagni di avventure a palle di neve, salire a bordo di gommoni tuffandosi da 'Scivolone', precipitare senza freni tra le curve di 'Kamikice'. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Pista di pattinaggio a Luneur Park

Il Natale delle fiabe ha fatto il suo arrivo a Luneur Park, all'Eur. Qui tra elfi, folletti, creature magicamente divertenti come l’orso polare Igloo e l’omino pan di zenzero Pepe, non poteva mancare la pista di pattinaggio adatta al divertimento di tutta la famiglia, fino al 7 gennaio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Pista di pattinaggio a Zoomarine

Il mondo di Babbo Natale, con la sua casa e i suoi elfi, è arrivato anche a Zoomarine. Anche nel parco acquatico di Torvaianica, tra show e sorprese, è tornata anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio e tante attrazioni per grandi e bambini, anche con gli animali. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Pista di pattinaggio a Christmas World (Villa Borghese)

Il più grande Villaggio di Natale d'Europa è tornato a Villa Borghese. Un percoso espositivo di 50.000 mq, per celebrare il Natale nelle città del mondo riprodotte da artisti italiani. Roma, Parigi, Londra, Tokyo, New York, Berlino, Nuova Delhi e la Lapponia regno di Babbo Natale. E poteva mancare la pista di pattinaggio sul ghiaccio? Nello storico parco romano ne troverete una di 800 mq: il divertimento è assicurato. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Pista di pattinaggio al Laghetto dell'Eur

Il Natale di Roma è arrivato nella cornice del laghetto dell'Eur. In viale America oltre a Babbo Natale al villaggio degli elfi, ai mercatini e ai laboratori, ci si potrà divertire sulla pista di pattinaggio o al luna park. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Ice Park Foro Italico

Da 7 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024, presso il Foro Italico è tornato l'Ice Park. Una pista di pattinaggio aperta tutti i giorni, dalle 10 alle 24, per divertirsi e mettersi alla prova.

Ice Park Tor Bella Monaca

Dal 7 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 all'interno de "Il Villaggio di Natale" di Grotte Celoni, si potrà vivere una fantastica avventura sulla pista di ghiaccio. Tutti i giorni, dalle 10 alle 24, ci saranno corsi, lezioni e pattinaggio libero.

Ice Park Piazza Smart

Anche in Largo Beltramelli è arrivato l'Ice Park. Tutti i giorni, dal 7 dicembre 2023 all'8 febbraio 2024, dalle 10 alle 24, corsi, lezioni e pattinaggio libero.

Ice Park Piazza Re di Roma

Dall'8 dicembre al 7 gennaio, anche piazza Re di Roma ha la sua pista di ghiaccio. Tutti i giorni, dalle 10 alle 24, con corsi, lezioni e pattinaggio libero.

Pista di pattinaggio a Tivoli

All'interno del villaggio di Babbo Natale di Tivoli , tra spettacoli, mercatini di natale, laboratori creativi e nevicate improvvise, c'è anche la pista di ghiaccio. Tutti i weekend e i giorni festivi dalle 10 alle 18,45. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Piste di pattinaggio sul ghiaccio fuori Roma

Lasciamo Roma per segnalarvi altre piste di pattinaggio sul ghiaccio: a Cerveteri, all'interno del Villaggio di Natale, in piazza Aldo Moro, l'Ice Park sarà attivo dal 7 dicembre al 7 gennaio, tutti i giorni, dalle 10 alle 24. Ice Park anche a Latina, dal 15 dicembre al 7 gennaio

Se volete segnalare altre Piste di pattinaggio a Roma e dintorni scrivete a eventi@romatoday.it