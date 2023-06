Piscine all'aperto a Roma: 15 indirizzi per l'estate 2023

Che estate sarà quella del 2023 ancora non è chiaro. Le piogge, finora, sono state protagoniste, ma tutti confidiamo nei mesi più caldi per godere del tempo stabile, tutto sole, mare e piscine all'aperto.

Per chi le ferie le vede ancora da lontano, infatti, un tuffo in piscina può essere la soluzione fattibile, per un piacevole bagno nelle lunghe giornate di giugno, luglio e agosto nella Capitale.

In città, le piscine all'aperto sono tantissime, si trovano in tutte le zone di Roma o quasi, spesso dentro centri sportivi, altre volte immerse nella natura o all'interno di parchi a tema. RomaToday ha selezionato 15 piscine all'aperto a Roma, da frequentare nell'estate 2023:

Tennis Club Garden

Nel circolo sportivo in via di Capannelle, limitrofo al Parco degli Acquedotti, la stagione estiva è arrivata e, oltre ai numerosi campi da tennis - fiore all'occhiello del centro sportivo romano, riapre la piscina semiolimpionica. Qui ci si potrà rinfrescare, rilassare, divertirsi nelle giornate più calde dell'estate e sarà possibile anche organizzare eventi privati.

Tennis Club Garden, via delle Capannelle 217 - 06 722 2339

Aquaniene

Dal 27 maggio 2023 ha riaperto la piscina olimpica estiva del centro sportivo Aquaniene. Sarà disponibile tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 7 all 18,30, domenica e festivi dalle 8,30 alle 18,30. Come ad ogni stagione, vengono proposti sia abbonamenti che ingressi giornalieri.

Aquaniene, viale della Moschea, 130 - 06 808 40 59

Piscina delle Rose

Ha riaperto la piscina estiva del Club Piscina delle Rose all'Eur (a due passi dal laghetto). Una struttura olimpionica, costruita per le Olimpiadi del '60 a Roma che nei mesi estivi apre le porte a tutti coloro che abbiano voglia di staccare la spina e di nuotare immersi in un'area verde. Questa piscina si presta per nuotatori professionisti e per chi ha semplicemente voglia di rilassarsi in una location curata in ogni dettaglio con ombrelloni e lettini. Inoltre si ha l'opportunità di svolgere lezioni di fitness e sport acquatici. Nell'estate 2023, la piscina è aperta dalle 9 alle 19 tutti i giorni.

Piscina delle Rose.

The Club Piscina delle Rose, viale America 20 - 06.54220333

AquaWorld

Non una semplice piscina ma un regno acquatico del divertimento. Aqua World è il parco acquatico di Cinecittà World, a Castel Romano. Ha inaugurato ufficialmente al pubblico lo scorso 2 giugno e presenta 20mila m2 di spiagge, scivoli e piscine per vivere un giorno di vacanza oltreoceano a due passi dalla Capitale. La sabbia dorata della Phuket Beach porta a Paradiso, il Fiume Lento: un viaggio a bordo di morbidi gommoni, che si snoda tra la fitta vegetazione tropicale. Il fascino del cinema rivive tra i giochi d’acqua e l’animazione live della Cinepiscina, la piscina cinematografica di 1700 mq. C'è poi la zona relax con lettini e ombrelloni gratuiti (fino a esaurimento), gli aperitivi, i Dj Set, i pool party e i tanti eventi del Parco. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Appio Claudio Tennis Club

Nel cuore del Parco degli Acquedotti, in zona Appio Claudio, si trova un circolo sportivo famoso per i suoi campi da tennis ma, in estate, anche per la sua piscina all'aperto. Si tratta dell'Appio Claudio Tennis Club. Una piscina adatta ad adulti e famiglie, per per abbronzarsi, rinfrescarsi e rilassarsi sotto l'ombra dei secolari pini del Parco degli Acquedotti. La piscina - con la chiusura delle scuole - ha riaperto a tutti, tutti i giorni della settimana.

Appio Claudio Tennis Club, Parco degli Acquedotti, viale Appio Claudio, 115 - 06 71510163

Circolo Villa De Sanctis

Nel Parco di Villa De Sanctis è possibile rinfrescarsi nella piscina all'aperto del circono sportivo Villa De Santis. Limitrofa al verde e agli alberi della villa, questa piscina è davvero un'oasi di relax in periferia. E' presente anche un punto ristoro all’interno della struttura.

Piscina Villa De Sanctis, via dei Gordiani, 5 - 0624408515

Physical Village

Dal mese di giugno è ripresa la balneazione estivca al Physical Village, centro sportivo in zona La Rustica. Ombrelloni, lettini, sabbia e erba per trascorrere una giornata in piscina. Si tratta dina realtà immersa nel verde a ridosso del parco, per staccare la spina dai ritmi frenetici della città. Sono a disposizione degli ospiti anche servizio bar, ristorazione e campi da beach volley. La piscina estiva di Physical Village è aperta tutti i giorni (weekend compreso) dalle 9,30 alle 18,30.

Physical Village, via Federico Turano, 44 - 06.22799622

Vigor Sporting Center

A partire da venerdì 2 giugno, è tornata la balneazione estiva al Vigor Sporting Center. Le piscine scoperte sono circondate da un ampio prato. Sono disponibili lettini, sdraio e ombrelloni, è inoltre garantina l'assistenza bagnanti durante tutto l'orario d'apertura. Le piscine all'aperto sono accessibili dalle 9,30 alle 18, il sabato e la domenica dalle 9 alle 19. Si tratta di una piscina di 25 metri, con due corsie per il nuoto libero, e di una di 15 metri ad altezza fissa. Non è prevista la prenotazione. Nell’area piscina, il chiosco-bar è sempre aperto durante gli orari delle piscine estive.

Vigor Sporting Center, via Grotta di Gregna, 100 - 06.4060509 - 06 40801984

Circolo Arca

Il Circolo Arca, in estate, diventa un vero punto di riferimento per famiglie. La balneazione estiva è ripartita da venerdì 2 giugno: presso il circolo in via degli Angeli si trovano ampie piazzole al verde, con ombrelloni e lettini e zone alberate sempre in ombra per rilassarsi con tutta la famiglia. A bordo piscina sono presenti un chiosco attrezzato, servizi e spogliatoi. Le piscine sono aperte dal lunedì alla domenica, dalle 9:30 alle 19. Con la riapertura della piscina all'aperto, il Circolo Arca ha riaperto anche la pinseria e il locale salsero per trascorrere una serata in famiglia o con gli amici, informale, rilassante in un angolo di verde dentro Roma.

Circolo Arca, via degli Angeli 146 (zona Porta Furba-Quadraro) - 06.24300964

Appia Country Club

Con l'arrivo dell'estate, ha riaperto al pubblico anche la piscina aperta dell’Appia Country nell’incantevole cornice naturale del Parco dell’Appia Antica. La piscina è aperta dal 12 giugno all'8 settembre, weekend inclusi, dalle 9 alle 19. E' possibile abbonarsi o fare gli ingressi giornalieri (quelli infrasettimanali sono illimitati, ma i posti disponibili no.

Appia Country, Via Appia Pignatelli, 454 - 067180137 - 3478465415 (Whatsapp)

Salaria Sport Village

Hanno riaperto le piscine esterne del Salaria Sport Village. La piscina olimpionica e anche quella per bambini all'interno del noto centro sportivo di fronte a Settebagni sulla Salaria, una laguna in mezzo al verde per far divertire e rinfrescare anche i più piccoli in sicurezza. La balneazione estiva è ufficialmente riniziata sabato 27 e domenica 28 maggio. Le piscine sono accessibili su prenotazione, tutti i giorni dalle 9 alle 19.

Salaria Sport Village, Via San Gaggio 5 - 06/24404811

Sporting Club Paradise

In zona Capannelle, l'estate in piscina è presso lo Sporting Club Paradise. Una vasca di dimensioni semiolimpioniche di 25 metri, con profondità variabile (1,20 m – 2,20 m) e 6 corsie e una temperatura di circa 28 gradi, per trascorrere qualche ora di relax da soli, in coppia, con gli amici e anche con i bambini. Un club elegante e signorile tra Capannelle e Cinecittà, con ombrelloni e lettini a bordo piscina e 2 ampi parcheggi interni a disposizione del pubblico. La piscina resta aperta con orario 9-19

Sporting Club Paradise, via delle Capannelle 134 - 06.7213629

Italiana Fitness Parco Kolbe

La balneazione estiva è ripartita anche presso Italiana Fitness Parco Kolbe in via Tiburtina. Balneazione, acquagym, nuoto libero, vasca bimbi. La piscina è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 19. E' possibile fare abbonamento o ingresso giornaliero. Tra i servizi a disposizione degli utenti, anche un bar e ristoro interno. E', inoltre, possibile affitta gli spazi, negli orari di chiusura per eventi, manifestazioni, feste.

Italiana Fitness - Parco Kolbe, Via Tiburtina 949 - 06 4086 0014

Domar Sporting Club

Ha riaperto, in via Portuense, la piscina estiva di Domar Sporting Club. Aperta tutti i giorni, 7 su 7, dalle 9 alle 18,30 (consigliata la prenotazione soprattutto nel weekend). Oltre alla balneazione e al divertimento in acqua, presso Domar ci si potrà rilassare nel solarium o in piazza Domar. E' presente anche una piscina adatta ai bimbi più piccoli con scivoli e altri divertimenti.

Domar Sporting Club, Via Portuense 761/B - 06 655 3608

Aqvantica Piscina Fioranello

Riapre la stagione estiva anche di Aqvantica Piscina Fioranello. Dal lunedì al venerdì la piscina è aperta dalle 9,30 alle 18, il sabato e la domenica dalle 9,30 alle 19. C'è la possibilità di fare l'ingresso per mezza giornata o per la giornata intera nei giorni festivi. Disponibile anche un punto ristoro limitrofo alla psicina e possibilità di organizzare feste di compleanno.

Aqvantica Piscina Fioranello, via di Fioranello 68 - 3891931807