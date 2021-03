C'è un piccolo duomo di Milano a Roma: ecco dove si trova

E' la Chiesa del Sacro Cuore del Suffraggio, la storia e le indicazioni per visitarla

Non è un duomo e non siamo a Milano. Eppure, passando sul Lungotevere Prati, è esattamente questa la cartolina da ammirare. Siamo davanti alla Chiesa del Sacro Cuore del Suffraggio, una costruzione neogotica, che spicca, nel cuore della Capitale, a pochi passi dal Palazzo di Giustizia.

E come negarlo: sembra proprio il duomo di Milano in miniatura. Esternamente bianca e in cemento armato, la facciata ricorda inevitabilmente quella della cattedrale meneghina. Le guglie, i portali, il rosone, la Chiesa del Sacro Cuore del Suffraggio è davvero un gioiello incastonato tra i palazzi del centro di Roma e termina con un esile campanile a pianta ottagonale.

La costruzione della chiesa

Si tratta di una chiesa la cui costriuzione risale al 1893. Fu il missionario del Sacro Cuore di Gesù Victor Jouët a fondare a Roma l'Associazione del Sacro Cuore del Suffragio delle anime del Purgatorio. Dopo l'oratorio dell'associazione nato in via dei Cosmati, ne nacque un secondo, proprio sul Lungotevere Prati sul terreno dove successivamente sarebbe stata eretta la Chiesa.

La costruzione vera e propria di quello che tutti a Roma chiamano "il piccolo duomo di Milano" ebbe inizio nel 1908, per opera dell'ingegnere Giuseppe Gualandi che si ispirò all stile architettonico gotico. La Chiesa del Sacro Cuore del Suffraggio venne ultimata nel 1917.

Se esternamente la chiesa lascia senza fiato, per la sua somiglianza con il duomo di Milano, vale la pena anche una visita all'interno. La chiesa, infatti, è a tre è a tre navate di sei campate ciascuna, coperte con volta a crociera e separate da archi a sesto acuto poggianti su pilastri polistili con capitelli scolpiti e con pilastri e costoloni delle volte decorati con bande in pietra grigia e mattoncini rossi. Il pavimento del luogo sacro è in marmo rosso di Verona. Tanti gli altari presenti all'interno della chiesa, tra cui uno dedicato a San Michele Arcangelo e un altro a Sant'Antonio da Padova. Bellissimo l'organo a canne, situato a ridosso della parete di controfacciata.

Dove si trova il piccolo duomo di Milano a Roma

La chiesa del Sacro Cuore di Gesù in Prati si trova, precisamente, sul Lungotevere Prati, tra via Ulpiano e via Paolo Mercuri, nelle vicinanze di Palazzo di Giustizia.