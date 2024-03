Cosa fare per Pasqua a Roma, dagli eventi ai trasporti. La guida completa

Il meteo regala sole e temperature piacevoli. L’ideale per muoversi e scoprire tutto quello che c’è da fare per Pasqua a Roma. Visite nei musei e alle mostre, un salto nei parchi divertimento della città, eventi enogastronomici e spettacoli teatrali. Per una domenica pasquale in cui di certo non c’è il rischio di annoiarsi. Per prima cosa bisogna spostare le lancette dell’orologio in avanti perché è tornata l’ora legale.

Pasqua a Roma, gli eventi

Oltre ad una bella passeggiata in centro per ammirare i monumenti di Roma, con via dei Fori Imperiali pedonale, sono tante le attività da non perdere nei musei civici. Dalla Centrale Montemartini alla Casina delle Civette a Villa Torlonia nella quale si fondono arte, architettura e botanica. Per i più piccoli, gli ecosistemi e la biodiversità si rivelano in un viaggio molto interessante attraverso il ricco patrimonio naturalistico conservato nel Museo Civico di Zoologia. Ai Musei Capitolini attività dedicata alle famiglie per scoprire la mitica fondazione della città di Roma, con un’attività di laboratorio finale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Pasqua nei parchi divertimento

A Pasqua aperti anche i parchi divertimento. A Cinecittà World la piazza delle Fontane sarà invasa da un colorato villaggio di gonfiabili dove i bambini di tutte le età potranno immergersi, saltare, correre e divertirsi su 15 maxi giochi gonfiabili, tra morbidi castelli, navi e biliardini giganti che andranno a sommarsi alle 40 attrazioni del parco. E' inoltre in programma il pranzo di Pasqua per rilassarsi al 100% senza pensare proprio a nulla, solo a divertirsi senza limiti. Viaggio mozzafiato attraverso il mondo delle bolle di sapone al Magicland dove i visitatori potranno anche scoprire le sei novità legate al restyling delle attrazioni che aggiungono ulteriore brivido e adrenalina. A Zoomarine arrivano gli attori di Mare Fuori.

Teatro e cioccolato

Per celebrare i primi 50 anni della sua gloriosa storia, e i 30 anni dalla regia firmata da Massimo Romeo Piparo, “Jesus Christ Superstar” torna eccezionalmente al Teatro Sistina di Roma. Mentre sul litorale romano arriva Ostia Chocolate, la festa del cioccolato della spiaggia di Roma giunta alla seconda edizione. L'evento si terrà in piazza Anco Marzio dove maestri cioccolatieri provenienti da ogni parte d'Italia si daranno appuntamento per far degustare ai cittadini tonnellate di prelibatezze preparate nei modi più svariati.

I trasporti a Roma nel giorno di Pasqua

Domenica 31 marzo il trasporto pubblico di Roma sarà erogato in base al normale servizio dei giorni festivi. Ultime corse metro, come di consueto alle ore 23.30. Attenzione però alle deviazioni previste: quelle in concomitanza con la pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali, cambiano percorso le linee 075-51-75-85-87-117-118-170-719-781-nMB; e quelle per il mercato di Porta Portese e Porta Portese Est.

Pasqua fuori porta. Le idee

Per chi non vuole restare in città ecco qualche idea per trascorrere la Pasqua appena fuori Roma. Rocche sospese, giardini e borghi fantasma. C'è un Lazio tutto da conoscere, magari proprio il 31. Dal paese del pane al borgo fantasma, panorami mozzafiato vista lago e palazzi sontuosi. Qui la guida completa.