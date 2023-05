E' tornata la stagione dei parchi divertimento: la guida completa di Roma e dintorni

La bella stagione è tornata e, con essa, anche il divertimento nei parchi della Capitale. Dalle montagne russe agli spettacoli adrenalinici, dalle case dell'orrore ai giochi acquatici: la Capitale non delude, anzi, propone a romani e non, giovanissimi e non solo, un'offerta variegata ed entusiasmante per una primavera e un'estate all'insegna dell'avventura.

Quella che RomaToday vi propone è una mappa completa dei parchi divertimento e parchi a tema di Roma e dintorni. Una guida con informazioni, orari, indirizzi e offerte imperdibili.

Cinecittà World

Siamo in zona Castel Romano, nel parco a tema del Cinema e della Tv. Una realtà che ha aperto nel 2014 e che, ogni anno che passa, diventa sempre più un riferimento per turisti e romani che hanno voglia di divertirsi a 360 gradi. 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicate ai principali generi cinematografici, 6 spettacoli live al giorno e oltre 60 eventi in calendario. A Cinecittà World si può vivere l'esperienza di volare a 12 metri di altezza nella Firenze del 500 di Leonardo su Volarium, unico flying theatre in Italia, si possono esplorare i gironi danteschi di Inferno la montagna russa indoor al buio o provare Altair, il roller coaster che detiene il record di inversioni in Europa. Il viaggio può continuare con Jurassic War dove, a bordo di un treno tramite un tunnel immersivo, gli ospiti vengono trasportati indietro di 60 milioni di anni tra terrificanti Dinosauri. Cinecittà World ha pensato anche a divertenti e rinfrescanti soluzioni in vista dell'estate, tra le discese a 70km/h nell’acqua di Aktium e le 4 attrazioni de Il Regno del Ghiaccio, unico playground sulla neve e sul ghiaccio del Belpaese.

ACQUISTA I BIGLIETTI OPEN PER CINECITTA' WORLD A PREZZO SCONTATO

La sorpresa dell'estate 2023 è Aqua World che aprirà ufficialmente il 2 giugno, un parco acquatico - facente parte di Cinecittà World - dove prendere il sole tra spiagge di sabbia, divertirsi nella Cinepiscina, attraversare il fiume lento Paradiso. Non solo: nell'estate alle porte saranno inaugurati Vortex e Boomerang, due nuovi spettacolari scivoli di ultima generazione, da vivere in compagnia.

Roma World

Per chi preferisce vivere un’esperienza immersiva e unica che riporta indietro nel tempo di 2000 anni, a pochi passi da Cinecittà World c’è Roma World. Nel nuovo experience park dell’Antica Roma si vivono le emozioni di un giorno da Antico Romano completamente immersi nella natura. Qui adulti e bambini possono assistere agli spettacoli dei gladiatori, agli show di falconeria, provare il tiro con l’arco, apprezzare la biodiversità prendendo parte al tour botanico. E ancora: mangiare nella Taberna all’insegna della tradizione romana, fare un giro nell’antico mercatino e perdersi tra i sentieri del suggestivo Bosco Magico (novità a partire dal 2 giugno) in un percorso di luci, suoni ed effetti speciali. È un luogo da favola per i bambini che possono incontrare da vicino gli animali della fattoria e ammirare il volo dell’aquila e degli altri rapaci.

ACQUISTA I BIGLIETTI OPEN PER ROMA WORLD A PREZZO SCONTATO

MagicLand

Ci spostiamo da Castel Romano e atterriamo a Valmontone dove si trova MagicLand, il parco divertimenti che con attrazioni avvincenti e il simpatico Gattobaleno coinvolge grandi e bambini. La stagione 2023, inoltre, presenta una serie di novità davvero interessanti e originali. Si inizia da Dungeons, il nuovo e terrificante percorso di oltre 100 metri ambientato in una prigione medievale che gli ospiti più coraggiosi potranno esplorare, percorrendone gli spazi angusti e vivendo un’agghiacciante esperienza tra celle e strumenti di tortura creati dalle menti diaboliche del periodo più buio della storia. C'è poi Cagliostro, l’indoor Spinning Coaster per eccellenza, completamente rinnovato e da quest’anno arricchito con nuovi effetti che renderanno ancora più completa l’esperienza dei visitatori e più difficile per loro mantenere la percezione del tempo e dello spazio. Il castello riapre le sue porte e il Conte Cagliostro, mago e alchimista, è pronto come mai prima. Tra le novità stagionali anche la mostra dedicata al grande Alberto Sordi, a cui è stato intitolato anche il Gran Teatro. E poi c'è un nuovissimo spettavolo per i più piccoli: Gattobaleno e La Festa Dei Falò, un’imperdibile babydance che farà cantare e ballare tutti i bambini insieme a Gattobaleno e i suoi simpatici amici.

Luneur Park

Luneur continua ad essere una certezza per i romani, anche in estate. Il parco divertimenti più antico d’Italia, la cui realizzazione risale al 1953 e che è stato poi ristrutturato completamente dalla società Luneur Park S.p.A. nel 2008, presenta un'offerta variegata all'insegna del divertimento per tutti.

Un “Giardino delle Meraviglie” di circa 7 ettari, con alberi, piante e fiori variopinti, espressamente progettato per i bambini fino a 12 anni e per le loro famiglie. Mascotte del luna park è Luna, la simpatica civetta nipote del saggio Gufo, che da 30 anni sovrasta l’attrazione Casa Magica. Varcati i cancelli d’ingresso del Luneur, i visitatori potranno divertirsi su numerose giostre meccaniche, molte di nuova concezione, altre storiche e completamente restaurate, tra le quali: la grande ruota panoramica, il carosello di Re Artù, gli elefantini volanti, la casa magica, il brucomela, playground, percorsi avventura e tanti altri. Complessivamente, il nuovo Luneur di Roma offre più di 20 diverse attrazioni, in un luogo magico e sicuro, in cui si incontrano divertimento ed apprendimento. Recente ed imperdibile novità è la Splash Zone: area acquatica di oltre 2100 mq attrezzata con scivoli, giochi d’acqua e un solarium immerso nel verde.

ACQUISTA I BIGLIETTI OPEN PER LUNEUR PARK A PREZZO SCONTATO

Zoomarine

Zoomarine è il parco acquatico e marino di Torvaianica, siamo a circa 25 chilometri da Roma, sul litorale laziale. Nel parco divertimenti si svolgono ad orari prefissati alcuni spettacoli con delfini, rapaci, otarie e pappagalli, incredibile anche lo spettacolo dei tuffatori professionisti, con tuffi da oltre 25 metri di altezza.

Zoomarine è anche un giardino zoologico. All’interno del Parco si possono infatti esplorare le aree zoologiche L’isola dei Delfini, La Passeggiata dei Pinnipedi, La Foresta dei Pappagalli, L’Area Amici di Zampa ed è possibile ammirare dimostrazioni educative di delfini, foche e leoni marini, uccelli tropicali e acquatici.

Nei mesi estivi l’offerta di Zoomarine si amplia ulteriormente con l’Acquapark, che comprende un complesso di piscine e scivoli da brivido, una laguna provvista di una spiaggia con lettini ed ombrelloni gratuiti, vasche per idromassaggi e un nuovo playground acquatico di 2.000 mq con giochi e attrazioni per bambini.

ACQUISTA I BIGLIETTI OPEN PER ZOOMARINE A PREZZO SCONTATO