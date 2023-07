7 parchi acquatici da scoprire a Roma e dintorni

Apprezzati da grandi e bambini per l'adrenalina, il divertimento e il refrigerio che regalano, i parchi acquatici sono tra le mete preferite dai romani in estate.

Flotte di attrazioni acquatiche, spettacoli con delfini e tuffatori, scivoli per tutte le età e rilassanti corsi d'acqua permettono di trascorrere una giornata diversa nelle calde estati romane. Un'alternativa alle piscine all'aperto e alle giornate di mare sul litorale laziale, da tenere in considerazione.

Una giornata nei parchi acquatici di Roma e del Lazio, ad una famiglia di 4 persone, costa circa 60 euro (pasto escluso), ma permette di godere di tanto divertimento in acqua per tutte le età. Scopriamo, allora, quali sono i parchi acquatici più belli di Roma e dintorni.

Aqua World

E' il parco acquatico all'interno di Cinecittà World. Un'area in evoluzione ch diverrà un parco acquatico completo tra una o due stagioni, ma che, già nell'estate 2023 ha tanto da offrire agli ospit. Una Cinepiscina, per guardare un film immersi in acqua, un fiume lento, dove rilassarsi tra vegetazione e scenografie e due nuovi scivoli - novità assoluta dell'estate 2023: si tratta di Vortex e Boomerang, due scivoli di ultima generazione per scivolare da 15 metri di altezza, rigorosamente in coppia. L'offerta acquatica si aggiunge a tutte le attrazioni e gli spettacoli di Cinecittà World: chi entra al parco, infatti, potrà avere accesso ad entrambe le aree.

Zoomarine

Parco Aquatico, ma anche giardino zoologico, delfinario, cinema 4D, giostre e attrazioni, personaggi dei cartoni animati e tanto altro. Zoomarine, a Torvaianica, offre un'esperienza variegata a misura di famiglia, ma anche di ragazzi. Il parco divertimenti, infatti, mette a disposizione degli ospiti varie piscine con scivoli, lettini e ombrelloni. Ci sono aree riservate a bambini fino a 12 anni e altre più indicate per ragazzi e adulti. Non mancano le giostre e le attrazioni di terra, da alternare all'acqua, magari nelle giornate meno calde. Il vero punto di forza di Zoomarine, però, sono gli spettacoli con animali e tuffatori: dalla foresta dei pappagalli alla baia dei pinnipedi, dal galeone dei tuffatori al delfinario. E, ancora, tartarughe, fenicotteri, lemuri per un'esperienza (inclusa nel biglietto) che coinvolgerà tantissimo i bambini. Presso il parco di Torvaianica, inoltre, sono presenti diversi personaggi dei cartoni animati: al momento si possono incontrare Topo Gigio, Pinocchio e Frida.

Aquafelix

Aquafelix è il parco acquatico di Civitavecchia. Lasciamo Roma, dunque, per rilassarci e divertirci in acqua tra collina e mare. Un parco divertimenti storico, a circa un'ora dalla Capitale, ricco di attrazioni per adulti e bambini. Si va da Aspides, il cono più grande d'Italia per scivolare in coppia, a Mozzafiatum, due scivoli paralleli che con dossi e pendenza mozzafiato permettono di sfidare i propri amici. Non mancano le piscine relax, i fiumi lenti e poi c'è Maremotum, la piscina con musica, spruzzi d’acqua, cascate e onde anomale.

Acquapark Fontevivola

A Sutri, nel cuore della Tuscia, si trova un piccolo parco acquatico perfetto per le famiglie. E' Aquapark Fontevivola, una struttura con piscina e scivoli adatti ai bambini. Quattro diverse piscine per diverse fasce d’età e spazi dedicati agli sport di gruppo per trascorrere una giornata rilassante e senza caos in provincia di Viterbo.

Scivosplash

Scivosplash è il Parco acquatico di Latina. Un parco non eccessivamente grande con scivoli, grande piscina e aree verdi. Una location non dispersiva, ideale per famiglie e per trascorrere una giornata all'insegna del divertimento e del relax.

Miami Beach

Se amate il divertimento spericolato, se siete alla ricerca di un parco acquatico ricco di attrazioni (anche per gli adulti) nel Lazio, Miami Beach è il posto giusto. Un parco acquatico a Borgo Piave (in provincia di Latina), scivoli d'acqua, castelli magici, kamikaze, scivoli multipista, tappeti jumping, una piscina e un'area interamente dedicata ai bambini e una piscina idromassaggio per far rilassare i più grandi.

Hawaii Park

Ci spostiamo a Cassino (in provincia di Frosinone) dove si trova Hawaii Park, un parco divertimento per gli amanti degli scivoli d'acqua più complessi ed entusiasmanti, alcuni solo per i più temerari. E' uno dei parchi acquatici più grandi del centro Italia e offre una piscina per bambini, due toboga, una piscina ad onde, il river con i gommoni, due vasche idromassaggio gratuite, kamikaze, castello magico e tante altre attrazioni. Non mancano le aree verdi, i campi sportivi e le zone ristoro.