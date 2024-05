Parata del 2 giugno a Roma: Frecce Tricolore e musei gratis in città

Cade di domenica, quest'anno, la Festa della Repubblica. Tutto pronto, domenica 2 giugno, per le celebrazioni di rito e per dare spazio ai festeggiamenti e agli appuntamenti con la cultura.

Domenica 2 giugno si celebra il 78esimo anniversario della Festa della Repubblica e, come ogni anno, a Roma sono previste cerimonie istituzionali e iniziative per celebrare lo storico referendum del 1946, con cui gli italiani abolirono la monarchia in favore della Repubblica. In via dei Fori Imperiali si svolgerà la tradizionale parata, nel cielo è atteso il volo delle Frecce Tricolore. Ma vediamo nel dettaglio quali saranno gli appuntamenti e le celebrazioni del 2 giugno 2024 a Roma.

Festa della Repubblica: il programma del 2 giugno 2024

Ad aprire il cerimoniale della manifestazione è l’alzabandiera solenne presso l’Altare della Patria e l’omaggio al Milite Ignoto con la deposizione di una corona d’alloro da parte del Presidente della Repubblica, accompagnato dalle massime cariche dello Stato.

Lungo via dei Fori Imperiali si svolge poi la tradizionale parata cui partecipano tutte le componenti dello Stato: personale militare e civile, corpi armati e non armati, bandiere e stendardi, bande e fanfare militari. Uno degli appuntamenti più attesi è infine lo spettacolare passaggio nei cieli di Roma delle Frecce Tricolori della Pattuglia Acrobatica Nazionale.

Come assistere alla Parata del 2 giugno

I più fortunati potranno assistere alla parata dalle tribune allestite in via dei Fori Imperiali. La prenotazione è possibile fino a esaurimento posti sul sito del Ministero della Difesa e si possono bloccare un massimo di 5 posti a persona. Una tribuna sarà inoltre dedicata a cittadine e cittadini con fragilità o diversamente abili, che potranno essere accompagnati da una persona di fiducia. Le tribune sono scoperte e non è prevista protezione da sole o agenti atmosferici. Maggiori informazioni a questo link.

Musei gratis

Saranno aperti con ingresso gratuito i musei e i siti archeologici statali (l’accesso al Colosseo è di norma consentito a partire dalla conclusione della parata, indicativamente intorno alle ore 14.00) e, in coincidenza con la prima domenica del mese, il Sistema Musei Civici di Roma Capitale.