Parata del 2 giugno a Roma: Frecce Tricolore e la novità di musei e monumenti gratis

Venerdì 2 giugno si celebra il 77esimo anniversario della Festa della Repubblica e, come ogni anno, a Roma sono previste cerimonie istituzionali e iniziative per celebrare lo storico referendum del 1946, con cui gli italiani abolirono la monarchia in favore della Repubblica. In via dei Fori Imperiali si svolgerà la tradizionale parata, nel cielo è atteso il volo delle Frecce Tricolore. Ma vediamo nel dettaglio quali saranno gli appuntamenti e le celebrazioni del 2 giugno 2023 a Roma.

Festa della Repubblica: il programma del 2 giugno 2023

Le celebrazioni della Festa della Repubblica inizieranno giovedì 1 giugno, quando il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella accoglierà i Capi Missione accreditati in Italia al Concerto eseguito al Quirinale dall’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta da Speranza Scappucci. Sono in programma musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Gioacchino Rossini, Giuseppe Martucci e Giuseppe Verdi. Il concerto sarà aperto dal saluto del Presidente Mattarella e sarà trasmesso - come sempre - anche in tv, su Rai Uno e via radio su Rai Radio 3 a partire dalle 17,50. Al termine del concerto seguirà il tradizionale ricevimento serale nei Giardini del Quirinale.

Giovedì 1 giugno, inoltre, alle 15, in Piazza del Quirinale si svolgerà il cambio della guardia in forma solenne da parte del Reggimento Corazzieri a cavallo con la Fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo.

La parata e le Frecce Tricolore

Le celebrazioni ufficiali della Festa della Rapubblica culmineranno, ovviamente, nella giornata di venerdì 2 giugno: alle ore 9.15, il Presidente Mattarella, alla presenza delle più alte cariche Istituzionali, renderà omaggio all’Altare della Patria con la deposizione di una corona d’alloro con nastro tricolore. Contestualmente ci sarà il sorvolo delle Frecce Tricolori sui cieli di Roma.

Successivamente il Presidente della Repubblica riceverà, in Via di San Gregorio, la presentazione dei Reparti schierati per la rivista e assisterà dalla tribuna presidenziale di via dei Fori Imperiali alla tradizionale Parata Militare.

Nel pomeriggio del 2 giugno è prevista l’apertura al pubblico dei Giardini del Quirinale, dalle ore 16.30 alle 18.30, riservata a categorie di persone con fragilità. L’individuazione degli ospiti è stata curata dalle associazioni a carattere nazionale rappresentative delle categorie.

In concomitanza dell’apertura dei Giardini, per la prima volta si esibiranno al Quirinale il Coro Giovanile Italiano della Federazione Nazionale Italiana delle Associazioni Regionali Corali (Feniarco), la Banda Musicale Giovanile del Piemonte dell’Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome (ANBIMA) e, come lo scorso anno, la Banda Interforze.

Musei e i Monumenti gratis per la Festa della Repubblica

Il Ministero della cultura ha infine deciso di dare libero accesso ai musei, alle aree e ai parchi archeologici ed ai complessi monumentali di pertinenza statale, inclusi, in assenza di un percorso espositivo separato e di un biglietto distinto, gli spazi in cui sono allestite mostre o esposizioni temporanee. E' la prima volta nella storia della Repubblica. Il Ministro Gennaro Sangiuliano, infatti, all'iniziativa #domenicalmuseo, ha aggiunto altre 3 date a libero accesso nei luoghi della cultura: una è appunto il 2 giugno, le altre sono il 25 aprile e il 4 novembre.