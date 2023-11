Cortellesi da record con "C'è ancora domani": il più alto incasso dall'inizio della pandemia

Paola Cortellesi è sempre una certezza quando si parla di cinema. Possiamo confermarlo anche se l'attrice romana è passata dietro alla macchina da presa. Il suo film esordio alla regia "C'è ancora domani" è, infatti, uno dei film di maggior successo del 2023, nonché il più alto incasso registrato da un film italiano dall'inizio della pandemia.

Per Paola Cortellesi la vittoria era già stata quella di presentare il suo primo film da regista nella sua città, alla Festa del cinema di Roma. Al termine della kermesse, il Premio del pubblico, la Menzione Speciale Miglior Opera Prima e il Premio Speciale della Giuria erano state l'ulteriore conferma che la sua storia di donne aveva conquistato tutti. Ma ora, a poco più di una settimana dall'uscita di "C'è ancora domani" nelle sale, il film ha superato le aspettative, sbancando al botteghino e continuando a mantenere il primato al box office.

Il successo di "C'è ancora domani"

Come riportano i dati Cinetel, il film esordio alla regia di Paola Cortellesi, tutto in bianco e nero e ambientato nell'Italia del dopoguerra, al 6 novembre ha raggiunto i 7.376.904, con un numero di presenze di 1.043.575. "C'è ancora domani" è, inoltre, l'unico film produzione italiana a entrare nella Top 10 annuale al nono posto, nonché il più alto incasso registrato da un film italiano dall'inizio della pandemia.

"C'è ancora domani supera il milione di spettatori e vince il biglietto d'oro 2023", ha fatto sapere sui social Vision Film Distribution. Intanto Paola Cortellesi con storie e post su Instagram continua a celebrare il grande successo iniziato proprio nella sua città, dove ha presentato il suo primo film da regista.

"C'è ancora domani", il film

In "C'è ancora domani" l'attrice interpreta Delia, moglie di Ivano, madre di tre figli. Moglie e madre. Questi sono i ruoli che la definiscono e questo le basta. Siamo nella seconda metà degli anni '40 e questa famiglia qualunque vive in una Roma divisa tra la spinta positiva della liberazione e le miserie della guerra da poco alle spalle. Ivano (Valerio Mastandrea) è capo supremo e padrone della famiglia, lavora duro per portare i pochi soldi a casa e non perde occasione di sottolinearlo, a volte con toni sprezzanti, altre, direttamente con la cinghia. Lui ha sempre ragione ad essere nervoso e a picchiare la moglie, perché "ha fatto due guerre". Ha rispetto solo per quella canaglia di suo padre, il Sor Ottorino (Giorgio Colangeli), un vecchio livoroso e dispotico di cui Delia è a tutti gli effetti la badante. L’unico sollievo di Delia è l’amica Marisa (Emanuela Fanelli), con cui condivide momenti di leggerezza e qualche intima confidenza.

La storia si snoda tra le vicissitudini di una donna che va avanti come nulla fosse. Abituata a non contare niente, a non poter far niente per cambiare quella sua vità la sua realtà, vivendo come in una prigione. Nel mezzo c'è anche il fidanzamento della primogenita Marcella (Romana Maggiora Vergano), che, dal canto suo, spera solo di sposarsi in fretta con un bravo ragazzo di ceto borghese, Giulio (Francesco Centorame), e liberarsi finalmente di quella famiglia imbarazzante. Anche Delia non chiede altro, accetta la vita che le è toccata e un buon matrimonio per la figlia è tutto ciò a cui aspiri. L’arrivo di una lettera misteriosa però, le accenderà il coraggio per rovesciare i piani prestabiliti e immaginare un futuro migliore, non solo per lei.