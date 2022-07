Una panchina gigante a 40 minuti da Roma: chi ci sale gode di un panorama mozzafiato

Una "Big Bench" - tradotto una "panchina gigante" - è arrivata a 40 minuti da Roma. Siamo a Licenza, cittadina famosa per aver donato i natali al poeta latino Orazio e immersa nella suggestiva cornice dei Monti Lucretili. Qui, alcuni giorni fa, è stato inaugurato il nuovo giardino "Clown Bench" e presentata l'originale installazione.

L’idea è nata dalla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e la Pro Loco, per rivalutare “fazzoletti di terra” in disuso. La panchina di enormi dimensioni di colore fucsia, vuole essere un modo per incentivare il turismo (naturalistico, culturale, artistico, enogastronomico).

La posizione panoramica e la facilità nel raggiungerla sono tra i vincoli che occorre rispettare per la costruzione e realizzazione della Big Bench, così come bisogna seguire alcune indicazioni in merito a forma, colore e dimensioni. Una volta che ci si trova di fronte questa panchina gigante e ci si arrampica sopra, si può ammirare un panorama mozzafiato, provando una sensazione quasi magica, senza troppi e complicati pensieri.

A volte basta davvero poco per tornare bambini, e sentirsi protagonisti di un momento al limite del fiabesco e dell’immaginazione.