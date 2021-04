Hotel di lusso scelto come set cinematografico: crescono le richieste a Roma ai tempi del Covid

Da “Diavoli” a “Petra”, da “La gente che sta bene” a “Nero a metà”, e ancora da "Che Dio ci aiuti" a "Immaturi" fino a nuovi film e fiction che hanno terminato di girare da poco e di cui ancora non si può svelare il nome.

Negli anni Palazzo Montemartini Rome, A Radisson Collection Hotel è diventato un punto di riferimento per le produzioni cinematografiche e televisive. Non è nuovo sentire che il lussuoso hotel nel cuore della Capitale sia set di successi nazionali e internazionali, la vera notizia sta nel fatto che proprio ai tempi della pandemia siano aumentate le richieste da parte del mondo del cinema e della tv.

A confermarlo a RomaToday è stato Giuseppe Marchese, CEO di Ragosta Hotels Collection, il gruppo alberghiero proprietario della struttura romana.

"Le richieste da parte delle produzioni cinematografiche e televisive negli anni sono state molte - dice Marchese - alcune produzioni sono venute direttamente e ci hanno scelto, altre volte sono stati gli attori e i registi che, dopo aver soggiornato a Palazzo Montemartini, l'hanno consigliato per le riprese di alcune scene".

Un successo che nel tempo è cresciuto, al punto che oggi l'hotel romano non ha bisogno di presentazioni nel settore.

La maggior parte delle case di produzione conoscono Palazzo Montemartini o hanno avuto modo di collaborare con l'hotel della Capitale. Un onore, per la struttura romana, come Giuseppe Marchese sottolinea, che sta ripagando anche in questo difficile periodo storico: "Il mercato del cinema è ripartito fortunatamente, dopo un anno di restrizioni, e abbiamo ricevuto tante richieste per nuovi progetti o sequel di serie già girate qui da noi. In questo periodo, in cui il mercato turistico non è particolarmente attivo, per noi è un'importante occasione di visibilità, un mercato che in questo momento funziona".

Dalla fine del lockdown ad oggi, Palazzo Montemartini ha ricevuto molte richieste ed è stata consolidata la collaborazione con una decina di produzioni: "Ci associamo sempre a produzioni importanti e questo ci fa piacere, ci riempie di gioia sapere che veniamo scelti per la nostra architettura di alto livello".

Palazzo Montemartini, A Radisson Collection Hotel è una struttura variegata che offre ampi spazi con peculiarità uniche, dal ristorante, al roof, fino alle suite dove stile classico e la storicità del palazzo si fondono al concetto di modernità e di design: "Il palazzo ci permette di avere la contemporaneità di eventi senza che si disturbino tra loro - afferma Marchese - ci sono ingressi su tutti i lati, per il cinema ci sono due ingressi dedicati. A volte giriamo film, serie tv e gli ospiti del nostro hotel neanche se ne accorgono".