Palazzo Corrodi apre al pubblico per la 12esima edizione di Open House Roma

Sabato 6 e domenica 7 aprile dalle ore 10:00 alle 17:30 in occasione della 12esima edizione di Open House Roma sarà possibile visitare, gratuitamente, Palazzo Corrodi.

Palazzo Corrodi ex studio del poeta Trilussa oggi è sede della Cassa Geometri che per il quinto anno consecutivo aderisce all’iniziativa che celebra il design e l’architettura della Capitale permettendo ai cittadini di visitare centinaia di edifici che spiccano per pregio artistico e genio architettonico.

L’edificio, sito in sul Lungotevere Arnaldo da Brescia, nasce dall’idea di Hermann Corrodi di creare un edificio adibito a studi d’artista su progetto dell’ingegner Gualtiero Aureli. Il palazzo, nel corso degli anni fu scelto come atelier di grandi artisti da Onorato Carlandi, Enrico Coleman, Giulio Aristide Sartorio, Paolo Michetti, lo scultore Christian Hendrik Andersen e Trilussa che lo scelse come studio e dimora fino al 1950.

I suoi interni hanno ospitato anche l’auditorium da cui è stato trasmesso il primo annuncio radiofonico dell’Unione Radiofonica Italiana, gli uffici della Metro Goldwin Mayer e della Fono Roma, società di doppiaggio e sonorizzazione di film. Con l’acquisizione del Palazzo da parte della Cassa Geometri l’edificio fu oggetto di una raffinata ristrutturazione tra eredità storica e innovazione ad opera dell’architetto Paolo Portoghesi.

I cittadini interessati a visitare Palazzo Corrodi dovranno prenotarsi nella pagina dedicata sul sito di Open House Roma a partire dalle ore 18:30 di venerdì 22 marzo.