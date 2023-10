Giocare a Paintball in un'ambientazione suggestiva a due passi da Roma

C'è un parco avventure nel Lazio dove puoi concederti una pausa divertente ma allo stesso tempo carica di competizione e che richiede abilità pratica e tattica. Stiamo parlando del centro Adventureland di Cassino dove puoi provare a giocare a Paintball.

Grazie alla presenza di esperti istruttori che definiranno obiettivi e regole del gioco durante la partita, ci si può cimentare in questa nuova esperienza a circa 1 ora e mezza di macchina da Roma.

Il centro Adventureland fornisce tutta l’attrezzatura tecnica per giocare a Paintball e dà la possibilità di usufruire di docce e spogliatoi. Ogni partecipante indossa obbligatoriamente come protezioni: maschera, pettorina e guanti. La partita ha una durata di circa 2 ore. Le squadre devono essere composte da un minimo di 3 persone ciascuna. Il gruppo di giocatori deve quindi essere composto da almeno 6 persone. Nella tariffa pagata sono compresi 200 colpi a giocatore.

Il Paintball ha due scopi: l’eliminazione e la conquista della base avversaria. Nel Campo Adventureland, di circa 2000mq, due squadre avranno lo spazio per sfidarsi a colpi di vernice, fin quando solo il più forte avrà la meglio. I giocatori sono dotati di un marcatore. ad aria compressa per gli adulti e a molla per i bambini, che sparano palline di gelatina (biodegradabili, atossiche ed ecocompatibili), riempite di vernice colorata.

Quando la capsula impatta sull’avversario si rompe e rilascia la vernice colorata!

Il Paintball è un'attività emozionante, in un’ambientazione suggestiva da condividere con amici o in famiglia, per organizzare una partita sono necessarie un minimo di 6 persone (3 persone a squadra).

