"Affacciati alla finestra": lo spettacolo di Oscar Biglia a Tor Bella Monaca

Entra nel vivo la kermesse "Affacciati alla finestra" nei cortili dei palazzi Ater delle periferie di Roma. Venerdì 9 luglio, alle 21, a Tor Bella Monaca, tra le Torri 30 e 40, protagonista Oscar Biglia con il suo spettacolo.

Il comico inizia la sua carriera come chitarrista classico. Tra le sue passioni anche il disegno, molti dei suoi fumetti vengono pubblicati su giornali come “Paese Sera” e “Il Cacchio”. Il talento esuberante e una naturale “propensione alla risata” lo portano presto alla conduzione di alcuni programmi radiofonici. Lavora come attore nella famosa trasmissione “Scherzi a parte”, come controfigura in alcune pellicole cinematografiche, come presentatore e animatore in numerose manifestazioni artistiche. Già componente del trio “Pesce, fritto e baccalà” e del “Libro dei sogni”, realizza il divertentissimo spettacolo “Parioli, Parioli, Parioli”, dissacrazione del “Maurizio Costanzo Show”.

Dal 2003 è cabarettista-monologhista, si esibisce in diversi locali e piazze della penisola, riscuotendo ovunque grande successo. Presenza fissa del fortunato spettacolo “Seven Show Live – Vecchi e Nuovi Protagonisti”, ottiene il riconoscimento “Premio Nazionale Nomentum” 2003. Nel 2005 partecipa al “SuperComicissimoShow” e viene selezionato per il “Laboratorio Zelig”. Negli ultimi 15 anni porta in scena i suoi monologhi in teatri, piazza e club di tutta la penisola, in una sorta di viaggio reale e/o immaginario nel rapporto con la quotidianità, con il calcio, la pubblicità, la tecnologia, l’informazione, attraverso monologhi, dialoghi col pubblico, poesie e mini racconti. Ma soprattutto attraverso la divertentissima lettura autoironica del personaggio Oscar Biglia, “personaggio di tutti i giorni e di tutti i luoghi”.

