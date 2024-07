C'è un'opera "calpestabile" che attraversa il Tevere. Così la street art riqualifica il Ponte della Scienza

A Roma si cammina sulla storia e, dallo scorso 27 giugno, anche su una grande opera di street art. Succede sul Ponte della Scienza, che attraversa il Tevere unendo il quartiere Marconi e Ostiense, dal Gazometro al Teatro India. Qui è approdata un'opera dalle dimensioni impressionanti realizzata dall'artista marchigiano Giulio Vesprini, fra i più noti street artist italiani, nonché autore di numerose opere "calpestabili" in playground di tutta Italia.

L'artista ha scelto come tela la superficie del Ponte della Scienza, portando luce e colore sul manto grigio che, da anni, era soggetto ad una considerevole usura. L'iniziativa nasce da un'idea di Industrie Fluviali, denominata Wide Art Based Sports, che varca i confini dell'omonimo community hub in zona Ostiense, per approdare sul Tevere, appunto.

Wide Arte Based Spots, il programma

Il cantiere artistico sarà arricchito da workshop di design accessibile e laboratori esperienziali multimediali per l’infanzia. Si alterneranno alla consolle delle Industrie Fluviali cinque dj: Marina on Mars, Super Retro, JDS e le due Playgirls from Caracas.

Tante le attività laboratoriali previste da questa edizione di Wide, tutte gratuite. Lorenzo Malloni, architetto e artista, guiderà un workshop di una settimana basato sui principi del design accessibile e della pedagogia ludica, incentrato sulla costruzione di sculture aeree: un particolare tipo di aquiloni chiamati Eteria che verranno progettati e costruiti dai partecipanti, per poi essere manovrati per sorvolare il Tevere. Alle Industrie Fluviali dal 17 al 20 settembre (con prove di volo in riva al Tevere il 20 settembre). Anche quest’anno, Libelà e TUtt’Altro porteranno alle Industrie Fluviali i loro atelier esperienziali, nei quali arte e tecnologia concorrono alla creazione di esperienze immersive per bambine e bambini. Stanze che ricreano paesaggi naturali, urbani e interiori, per invitare i più piccoli a vivere in prima persona le vie di contatto con il sé e con l’ambiente circostante (fino al 26 settembre).

L'11 ottobre si terrà l'evento di chiusura di Wide Arte Based Spots con Leonardo Crudi, altro street artist di livello, che inaugurerà la sua opera d'arte realizzata nel corso dell'estate fra le mura delle Industrie Fluviali.