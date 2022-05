Open House Roma, aprono gratuitamente centinaia di edifici storici e contemporanei

Il 21 e 22 maggio torna "Open House Roma", l'evento - giunto alla decima edizione - che celebra il design e l’architettura nella Capitale aprendo gratuitamente al pubblico centinaia di edifici storici e contemporanei.

Un weekend speciale che offrirà a romani e turisti l'opportunità di scoprire i particolari più interessanti del nostro patrimonio architettonico, con appuntamenti pensati anche per le persone con disabilità visiva e uditiva.

Fra le novità di quest'anno, il tour inedito tra le architetture di Ostia, i cantieri più interessanti in città, luoghi storici e speciali di Roma antica come la Piramide Cestia e opere ingegneristiche uniche come l’autorimessa Atac. Di seguito i temi e i progetti di Open House Roma 2022:

STRAordinario

OHR22 vedrà l’avvio di un progetto per promuovere l’accessibilità al patrimonio architettonico alle persone con disabilità visiva e uditiva. Le visite e le attività pensate per questo progetto saranno aperte a persone con disabilità e normodotate, nell’idea che solo attraverso uno scambio di conoscenze percettive differenti si possa costruire un percorso inclusivo e condiviso. STRAordinario è scoprire l’architettura attraverso altri sensi, il tatto, il suono, la misura dello spazio attraverso tutto il nostro corpo.

Museo di Casal de' Pazzi. Visita con supporto in lingua dei segni.

Dalle "case romane" di san paolo alla regola al Palazzo Specchi. Visita con supporto in lingua dei segni.

Domus nei sotterranei del museo di scultura antica Giovanni Barracco. Visita con supporto in lingua dei segni.

La casina del Cardinal Bessarione si racconta ai più piccoli. Attività per bambini dai 8-10 anni anche con supporto in lingua dei segni.

Casa museo Alberto Moravia. Visita con supporto in lingua dei segni.

Visita al Giardino invisibile

A walk in the dark una passeggiata al buio per scoprire uno dei tesori nascosti di Roma

Chiostro della cisterna camera dei deputati "nilde iotti". Visita al buio

Architetture per la sostenibilità

Il settore delle costruzioni, nella sua filiera, produce il 30% delle emissioni di CO2. Ripensare le nostre città, lavorando alla riduzione dell’impatto dei processi edificatori è ogni giorno più urgente. Dal lavoro di individuazione di edifici interessanti dal punto di vista della sostenibilità è nata la collaborazione con il Green Building Council Italia. Associazione senza scopo di lucro, il GBC ha l’obiettivo di diffondere una cultura dell'edilizia sostenibile e una trasformazione del mercato edile attraverso la promozione di sistemi di certificazione i cui parametri stabiliscono criteri di progettazione e realizzazione di edifici salubri, energeticamente efficienti e a impatto ambientale contenuto.

Altri edifici sostenibili:

Alloggi bioclimatici in via bembo

Casa PB

La prima casa di paglia urbana

Nuovo Rettorato Roma Tre

OHR per i bambini

Per la X edizione un progetto dedicato ai cittadini di domani, i bambini, coloro che più di tutti hanno la capacità di immaginare cose straordinarie. Un programma di attività per scoprire le mille forme dell’architettura e le storie che può raccontare, ricordare e fare immaginare. Primi passi, per stimolare con creatività e fantasia la conoscenza del nostro immenso patrimonio architettonico e culturale. Attraverso 15 tra laboratori, visite speciali ed eventi i più piccoli potranno conoscere alcuni splendidi edifici e imparare ad utilizzare nuovi materiali per costruire una città a loro misura.

Bottega di spiritree - laboratorio per bambini per la creazione di collage di animali

Bottega di spiritree - bestiario bislacco collage, sculture in cartapesta e presentazione del libro

In-utile. Dalla bottiglia di plastica alla città in un laboratorio

Casa cosmo / laboratorio con il filo cosmico

Laboratorio d'arte della comunità di Sant'Egidio a Primavalle

La città che vorrei

Accademia italiana - laboratorio design: costruisci il modello di un luogo ideale

Accademia italiana - laboratorio moda: creiamo un moodboard!

La Casina del Cardinal Bessarione si racconta ai più piccoli

Laboratorio no App

“…c’era una casa molto carina...”

Di-segni stra-ordinari. Impariamo l'architettura giocando - abaca

“Punti di contatto” a Villa Blanc

Hour interview live 2022

Abitare la città - borgate, Ina CASA e IACP

Le borgate, nate negli anni venti e descritte da Italo Insolera come “un pezzo di città in mezzo alla campagna, che non è realmente né l’una né l’altra cosa”; gli interventi del dopo guerra con il piano Ina CASA, realizzato tra il 1949 e il 1963; I quartieri IACP degli anni 60’ e 70’ - hanno dato nel tempo un’impronta significativa ad un’ampia parte del territorio urbano. Questi luoghi, oggi a tutti gli effetti parte dell’anima della città, conservano una loro ben precisa identità. 17 tour dedicati vi porteranno a conoscere la loro storia passata, riconoscere e leggerne con nuovi occhi il presente e, perché no, provare anche ad immaginarne il futuro.

Basilica di San Saba e il piccolo Aventino

Borgata Gordiani

Borgata Quarticciolo

Il progetto di Mario Fiorentino per il Villaggio UNRRA - CASAS a San Basilio

Il Quadraro e Pier Paolo Pasolini

Il quartiere Vigne Nuove

Il secondo dopoguerra al Tuscolano tra edifici INA Casa e le abitazioni lungo l'Acquedotto Felice

La passeggiata del sole – IED istituto europeo di design

Laurentino 38

Passeggiata attraverso la Pietralata Pasoliniana: dalla street art al campo sportivo xxv Aprile

Pietralata - slowtour cine-architettonico

Primavalle: racconto di un'architettura di borgata e dei suoi murales

San Basilio, storia di una borgata

San Basilio: la faccia e le facciate

Tiburtino III - dallo spaghetto condiviso alla porta blindata: l'evoluzione da borgata a quartiere

Tiburtino IV - slowtour cine-architettonico

Torre spaccata: ieri, oggi, domani

Le sfide dell’ingegneria strutturale

Roma è stata un palcoscenico privilegiato per la Scuola Italiana di Ingegneria strutturale. Le opere selezionate di cui si propone la visita sono pezzi speciali, piccoli capolavori che raccontano storie di invenzioni statiche e di soluzioni costruttive geniali. Sono strutture progettate come oggetti di design alla scala della città, dagli ingegneri più bravi del Novecento.

Autorimessa atac a trastevere: una rimessa sperimentale

La motobarca in ferrocemento di pier luigi nervi all’università di roma tor vergata

La sfida alla gravità: dal ponte del risorgimento a ponte pietro nenni

Legione allievi carabinieri: il refettorio di riccardo morandi

Mausoleo delle fosse ardeatine

Mflaw studio legale mannocchi e fioretti - la palazzina nebbiosi tra tradizione e modernita'

Padiglione di ferrocemento di pier luigi nervi alla magliana

Palazzo dello sport di roma: onde da record

Passare il tevere intorno all'isola: ponte palatino e ponte garibaldi

Ponti da olimpiade: dal viadotto di corso francia al viadotto della via olimpica

Ostia, da Michelangelo a Libera

Ostia Love è un progetto ideato e curato dall’architetto Daniele Romani volto a far conoscere le origini, le architetture e l’evoluzione del territorio a sud di Roma. Grazie a questa nuova collaborazione la X edizione Open House Roma arriva fino al mare, con un ricco programma di visite e tour ad Ostia, X Municipio della Capitale, che raccoglie tesori di ogni epoca, incluse alcune delle più interessanti architetture dei maestri del moderno. Il programma spazierà dalla visita alla Michelangiolesca Tor San Michele, agli splendidi affreschi ritrovati del Salone Riario ad Ostia antica, sino ai villini di Adalberto Libera.

Case I.C.P. a Corso Duca di Genova

Centro Habitat Mediterraneo Oasi Lipu - Parco letterario Pasolini - Bunker II guerra mondiale

Chiesa Regina Pacis e Palazzine in via Celli

Il Villino tipo A di Adalberto Libera a Ostia Lido

Palazzo del "Pappagallo". Casa Fratelli Finocchi s.a.i.d.

Salone Riario: gli affreschi ritrovati

Storie e architetture dagli anni ‘20 alla guerra

Tor San Michele ad ostia

Genius Loci – dove abita il genio

Roma, universalmente nota come città dell’arte e della storia, è anche Capitale della ricerca e della produzione scientifica italiana. “Genius Loci” vi accompagnerà alla scoperta degli spazi della produzione e della ricerca scientifica incontrando i suoi protagonisti per raccontare dove abita il genio.

Visita a Palazzo Corsini - Accademia Nazionale dei Lincei e Biblioteca Corsiniana

Visita all’Istituto di Matematica – Università Sapienza Roma

Visita all’Istituto di Fisica – Università Sapienza

Visita all’Istituto di chimica - edificio Stanislao Cannizzaro – Università Sapienza

Visita all’Orto Botanico

Visita all’Agenzia Spaziale Italiana

Mostra fotografica Roma Scientifica

Visita al Parco e la Torre solare di Villa Mellini - Sede Centrale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica

Genius loci proseguirà con altre visite e tour in luoghi speciali fino al 29 maggio.