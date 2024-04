5 case museo da visitare con Open House Roma 2024

Open House Roma è l'evento che, ogni anno, in primavera, apre le porte di centinaia di edifici nella Capitale, noti per le loro caratteristiche architettoniche. Parliamo di circa 200 luoghi aperti gratuitamente al pubblico dal 6 al 14 aprile.

Accademie, palazzi, biblioteche, università, parchi e anche case museo e case storiche della città. Nel lungo elenco di strutture protagoniste di #OHR 2024 (questo l'hashtag che si riferisce a Open House Roma 2024 e che potrete utilizzare anche sui social), infatti, spiccano una lista di case che possiamo dividere in due macro categorie: ci sono le case moderne, quelle che diversi architetti hanno rivoluzionato realizzando dei veri gioelli di architettura e design e poi ci sono le case museo e le case storiche, quelle che ci raccontano capitoli di storia, di arte, di letteratura, di vita.

Ecco 5 case museo che vi suggeriamo di visitare in occasione di Open House Roma 2024:

Casa Museo Alberto Moravia

Crediti: Alessandro Milana

Sabato 6 aprile con Open House sarà possibile partecipare ad una visita guidata nell'appartameto che fu la residenza di Alberto Moravia dal 1963 al 1990 anno della sua morte. L’intimità domestica, che il luogo conserva inalterata, offre al pubblico l’opportunità di avvicinarsi con uno sguardo privo di soggezione ad una delle figure più importanti del Novecento europeo; uno scrittore dalla personalità complessa, intellettuale engagé, sostenuto da una profonda passione civile a da una curiosità culturale che hanno trovato espressione in molteplici forme e linguaggi. Nella casa, una collezione d'arte del secondo dopuerra, che traccia le amicizie e le relazione dello scrittore, una biblioteca di circa 12.000 volumi, maschere e altri oggetti che testimoniano dei viaggi di Alberto Moravia. [MAGGIORI INFORMAZIONI A QUESTO LINK]

Casa Giorgio De Chirico

Crediti: Massimo Listri

La casa del pittore Giorgio de Chirico occupa i tre piani superiori del seicentesco Palazzetto dei Borgognoni a piazza di Spagna, nel cuore di quello che fin dal Seicento era considerato il centro culturale e artistico della città. Sarà visitabile sabato 13 aprile nei seguenti orari: dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30. Nell’appartamento, in cui il maestro visse dal 1948 al 1978, si possono ammirare l’arredo originale, numerosi dipinti, gli effetti personali di De Chirico e della moglie Isabella Pakswear e l’atelier al quinto piano, uno spazio intimo ed evocativo. La casa museo offre un’occasione unica per avvicinarsi contemporaneamente alla dimensione privata e artistica del Pictor Optimus. [MAGGIORI INFORMAZIONI A QUESTO LINK]

Casa dei Cavalieri di Rodi

Crediti: Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali

La Casa dei Cavalieri di Rodi fu dal Medioevo sede dell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni Battista. Nel Quattrocento, sotto l'amministrazione del cardinale Marco Barbo, venne realizzata la meravigliosa loggia dipinta affacciata su via dei Fori Imperiali. Open House Roma 2024 dà l'opportunità di visitare questa casa storica il 13 e il 14 aprile, dalle 15 alle 19. La visita condurrà alla scoperta della storia millenaria di questo straordinario palinsesto architettonico che inizia in epoca tardo repubblicana e arriva fino ai giorni nostri. [QUI TUTTE LE INFORMAZIONI]

Ex Casa della GIL

Costruita nella Città Giardino Aniene per ospitare le attività della Gioventù Italiana del Littorio (GIL), la Casa ospitava numerosi servizi: teatro, campi sportivi, palestra e piscine. Tra le maggiori di Roma, la Casa di Montesacro si distingueva per essere sia struttura di servizio che edificio celebrativo del fascismo, per la qualità delle soluzioni costruttive e tecnologiche e per la cura dei dettagli. Seppure trasformato e in parziale abbandono, il complesso richiama ancora oggi gli abitanti del quartiere che frequentano la scuola I.C. Maria Montessori, gli uffici e le poste in esso ospitati. Alle ore 11.15 il musicista belga Niko Hafkenscheid tradurrà in musica le epigrafi della GIL di Montesacro. Il progetto vuole far riflettere sul valore e sulle dissonanze del patrimonio architettonico razionalista. Sarà possibile visitare l'Ex Casa della GIL sabato 13 aprile alle 14. [MAGGIORI INFORMAZIONI A QUESTO LINK]

Casa dei Crescenzi

Crediti: Giorgio Ortolani

Raro esempio di casa aristocratica realizzata tra XI e XII secolo, fu costruita, secondo l'iscrizione collocata sopra al portale, da Nicholaus, figlio di Crescens e Theodora. Nota anche come casa di Cola di Rienzo o di Pilato, fu per lungo tempo adibita a fienile e stalla. Restaurata nel corso dell'Ottocento, è sede, dal 1939, del Centro di Studi per la Storia dell’Architettura, fondato da Gustavo Giovannoni. Al suo interno è custodito un Archivio di disegni, fotografie e documenti che riveste una notevole importanza per la storia dell’architettura e dell’urbanistica, soprattutto del Novecento italiano e una Biblioteca con volumi e riviste appartenuti a Gustavo Giovannoni e ai soci dell'Associazione Artistica tra i Cultori di Architettura e del Centro di Studi. Sarà aperta 6 e 7 aprile. [CLICCA QUI PER MAGGIORI INFORMAZIONI]