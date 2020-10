"Si vive una volta sola", il film di Verdone (finalmente) al cinema

Dopo nove mesi di attesa, il nuovo film di Carlo Verdone arriva, finalmente, nelle sale. "Si vive una volta sola" esce ufficialmente al cinema il 26 novembre.

Il regista non ha voluto presentare il suo ventisettesimo film in una delle arene estive, ma, nel rispetto della tradizione cinematografica, ha aspettato il ritorno al cinema.

Si vive una volta sola - prodotto da Aurelio e Luigi De Laurentiis e distribuito da Filmauro e Vision Distribution - ha fatto attendere un po' di più il pubblico e tanta è la curiosità per i fan di Carlo Verdone anche perché il cast è di tutto rispetto. Con lui, sul grande schermo, Max Tortora, Rocco Papaleo e Anna Foglietta.

La trama

"Si vive una volta sola" è una storia di amicizia che mette in luce la vita di 4 personaggi realizzati nell’ambito professionale, ma incredibilmente soli, tristi, insoddisfatti nella vita privata. Due chirurghi, una ferrista, un anestesista, incastrati in una dinamica di scherzi che si rompe, un giorno, con l’avvento di una notizia inaspettata. Un fatto che arriva come un fulmine a ciel sereno, in delle vite forse troppo piatte e che porterà i personaggi a vivere un viaggio ricco di colpi di scena, un viaggio da Roma fino in Puglia, ma – soprattutto – un viaggio nelle loro vite, nelle loro personalità.