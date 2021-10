È uscito Solo, il nuovo album di Ultimo

Volto in primo piano, su una copertina in bianco e nero, e una mano che stringe il collo. Dopo due anni e mezzo dal precedente lavoro discografico Ultimo torna così, con il nuovo album dal titolo “Solo”. Il disco, composto da 17 tracce, è stato interamente scritto e composto da Ultimo, al secolo Niccolò Moriconi. Un album introspettivo, nei cui brani Niccolò descrive le emozioni provate in questi anni di silenzio, lontano dal pubblico.

L’annuncio

Il progetto discografico è stato annunciato dall’uscita del nuovo singolo “Niente”, lo scorso 15 ottobre. Nell’album sono presenti anche brani che, nel corso di questi ultimi anni, avevano anticipato il nuovo progetto discografico del cantante romano: “Tutto questo sei tu”, “22 settembre”, “7+3” che ha vinto il disco d’oro. “Sto per far sapere come ho passato questo periodo molto difficile per me, senza segreti”, aveva annunciato Ultimo ieri pomeriggio sul suo profilo Instagram. “In questi 2 anni mi avete chiesto perché fossi poco presente sui social, ora lo capirete dalle canzoni. Ho scritto cose che non ho confessato neanche agli amici più stretti. In queste canzoni troverete tutta la sincerità possibile – ha fatto sapere Niccolò - È come postare sui social una foto completamente nudi. Ecco la sensazione.”

“Solo” è il quarto album del cantante romano, preceduto da “Pianeti” (2017), “Peter Pan” (2018) e “Colpa delle favole” (2019). L’album appena uscito è il primo che l’artista pubblica con la propria etichetta discografica Ultimo Records, nata nel 2020. L’artista con questa etichetta ha già pubblicato i singoli “22 settembre” e “Buongiorno vita”, e il brano “7+3”.

Un progetto ambizioso

Dalla mezzanotte del 22 ottobre il nuovo disco è in distribuzione su tutte le piattaforme digitali e in versione fisica è acquistabile in diversi formati: Doppio LP Bianco Autografato, CD Autografato (in edizioni limitate in esclusiva su Amazon), Box Doppio LP Arancione Deluxe (contiene 17 tavole illustrate), Box CD Deluxe (contiene 17 tavole illustrate), Doppio LP Bianco e CD.

Un album atteso dai fan e che si preannuncia come un nuovo successo per l’artista romano, che finora ha venduto oltre 2 milioni di dischi ottenendo oltre un miliardo di stream su Spotify. Il nuovo album lo accompagnerà nel tour, in programma nel 2022. Sarà il più giovane cantante in tourneè negli stadi.