"Speravo de morì prima", nuova serie su Totti in arrivo su Sky. Ecco chi sarà ad interpretarlo

"M'hanno preso per la serie, faccio la parte tua", è Pietro Castellitto - figlio di Sergio e Margaret Mazzantini - a comunicarlo a Francesco Totti nella clip di "Speravo de morì prima", nuova serie tv dedicata al capitano della Roma.

Castellitto è Totti: "So pure mancino!"

Un breve video, postato anche da Totti sulla sua pagina Instagram - nella quale lui e il giovane attore presentano la novità televisiva al pubblico.

"La parte mia? - replica Totti all'attore - è tosta". "So pure mancino", risponde allora Castellitto. Totti è destro ma non è un problema "basta girare la tv, ribaltando le immagini" suggerisce l'attore.

Ancora sono pochissimi i dettagli sulla serie, il video mostra solo qualche immagine di Castellitto in campo con la divisa di Totti, ma sappiamo che arriverà a marzo su Sky e in streaming su Now Tv. Dopo il film "Mi chiamo Francesco Totti" di Alex Infascelli è questo il secondo progetto televisivo dedicato al Capitano.