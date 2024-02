La "Nuova scena" del rap romano su Netflix. Fabri Fibra: "Roma teatro del mio battesimo musicale"

"Nuova scena", è questo il titolo dello show in 8 episodi lanciato da Netflix, che racconta - ad appassionati e non - le nuove promesse del rapper italiano. Tre le città protagoniste del programma: Milano, Napoli e ovviamente Roma. In palio un premio in palio per il vincitore di 100.000 euro.

Il giudice che porta gli spettatori alla scoperta della nuova scena del rap romano è Fabri Fibra che nutre un profondo legame con la Capitale.

Fabri Fibra e il rap a Roma

"Per essere un rapper completo non devi seguire solo un clichè vincente, perché quello già esiste - dice Fabri Fibra nel primo episodio dello show - devi invece proporre qualcosa di tuo. La scena romana l'ho sempre vista molto completa dal punto di vista dell'hip hop, ci sono i writers, i B-boys che ballano la break, i rapper. Se tu arrivi a Roma con la tua roba, per farti accogliere dai romani, devi essere molto orginale e portare qualcosa che gli altri non hanno", continua il rapper italiano.

Fabri Fibra: "Sono arrivato a Roma per cantare al Circolo degli Artisti"

Nel primo episodio di Nuova Scena, Fibra racconta qualcosa in più sul suo rapporto e sul suo arrivo nella città, prima di iniziare la selezione degli aspiranti rapper capitolini. "Roma è stato il teatro del mio battesimo musicale, avevo circa 20 anni - racconta - ricordo di essere partito in macchina con altre persone senza sapere neanche dove avrei dormito, tutto perché volevo cantare qui, al Circolo degli Artisti. Passandoci non l'avevo neanche riconosciuto", aggiunge con una certa nostalgia ricordando "il delirio che c'era a fine serata".

Proprio al Circolo degli Artisti, Fabri Fibra lega l'incontro con Squarta, produttore storico della scena romana e del rap italiano che lo affianca nella scelta dei primi rapper. "Squarta fu uno dei primi ad avere un grosso successo commerciale con i singoli di Roba coatta del Piotta", spiega Fibra. "Mi serviva qualcuno con una capacità crtica verso i rapper emergenti". Il produttore romano è soltanto il primo dei compagni che Fabri Fibra ha in questo viaggio televisivo alla scoperta della migliore nuova scena del rap romano.

Lo show sul rap di Netflix

Lo show in 8 episodi vedrà nei panni di giudici Fabri Fibra, appunto, Geolier e Rose Villain, alla ricerca dei protagonisti che segneranno la nuova scena rap italiana, con un premio in palio per il vincitore di 100.000 euro. Il programma si divide in tre parti: gli episodi 1-4 sono usciti lunedì 19 febbraio e vedranno Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain partire dalle città più rappresentative del rap italiano - Roma, Napoli e Milano - alla ricerca del miglior talento della prossima generazione. In questa fase, i tre giudici saranno affiancati da grandi nomi del rap italiano: oltre a Squarta, già citato, ci saranno Ernia, Fred De Palma, Ketama126, Lazza, Lele Blade, Nayt, Nitro, Rocco Hunt, e Yung Snapp.

Negli episodi 5, 6, 7 che debutteranno lunedì 26 febbraio, i giovani rapper si dovranno misurare con prove di freestyle, rap battle, videoclip e, soprattutto, nel featuring con Guè, Madame, Marracash e Noyz Narcos. La finale sarà invece disponibile da lunedì 4 marzo, e vedrà i tre artisti più meritevoli chiamati a presentare il proprio brano originale, guidati dalla volontà di trasformare il proprio sogno in realtà.