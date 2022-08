Notte di San Lorenzo: dove ammirare le stelle cadenti a Roma

C'è una notte che tutti, tradizionalmente, trascorrono con il naso all'insù. E' la notte di San Lorenzo, la notte delle stelle cadenti. Il 10 agosto di ogni anno, che ci si trovi in montagna o in riva al mare, chiunque spera di vederne almeno una.

La notte di San Lorenzo

Un appuntamento romantico, affascinante, per sognatori e amanti degli astri, che la tradizione collega al martirio di San Lorenzo, celebrato proprio il decimo giorno di agosto. In realtà quelle che "cadono" non sono stelle, ma detriti della cometa Swift-Tuttle, scoperta nel 1862 e il cui ultimo passaggio risale al 1992. Cosa accade concretamente in questo periodo dell'anno? La terra, girando intorno al sole, incrocia l'orbita della cometa sopra citata, immergendosi in uno sciame di Perseidi. Le "stelle cadenti" non sono altro che meteore dunque.

Lo spettacolo affascinante, quest'anno non sembra avere la luna dalla sua parte, però. Quest'ultima, infatti, sarà piena all'alba del 12 agosto, guastando lo spettacolo delle stelle cadenti. Si tratta dell'ultima Superluna dell'anno. Meglio giocare d'anticipo, dunque, e iniziare a guardare il cielo già nelle notti tra l'8 e il 9 e il 9 e il 10 agosto, sperando di essere un po' fortunati.

Dove guardare le stelle cadenti a Roma

Ma, luna favorevole o meno, nella notte tradizionalmente conosciuta come la "Notte di San Lorenzo", dove si potrà ammirare il cielo sperando di vedere almeno una stella cadente per esprimere quell'importante desiderio?

Ci sono luoghi che, più di altri, nella Capitale si prestano per questa speciale serata d'estate. Devono essere posti bui, dove l'unica luce sia proprio il cielo stellato.

Le spiagge di Ostia, ad esempio, come tutte quelle del litorale romano e laziale. Vuoi mettere trascorrere la serata sdraiati sulla sabbia, con il rumore delle onde a fare da sottofondo e un tappeto di stelle sulla testa? Oppure la terrazza del Giardino degli Aranci, o quella del Pincio. Il Gianicolo è un luogo simbolo delle notti di San Lorenzo, così come "Lo Zodiaco" di Monte Mario. Si prestano bene, per l'occasione, le numerose ville romane, da Villa Borghese a Villa Ada e i grandi parchi, come il Parco degli Acquedotti. E perché non salire sulle terrazze dei propri palazzi, per sentirsi un po' più vicini alle stelle?

Gli eventi della Notte di San Lorenzo a Roma

Nella notte del 10 agosto, inoltre, non mancheranno gli eventi dedicati alle stelle cadenti. Nel quartiere San Lorenzo sarà la musica del Trio Monti, nella cornice di Giardino Verano, ad animare la serata delle stelle cadenti. E, a conclusione, non mancheranno i fuochi d'artificio.

Si esce da Roma e si raggiunge il castello di Santa Severa per assistere al Gran Galà dell’opera lirica nella Notte Di San Lorenzo: l'Orchestra sinfonica cantieri d'arte si esibisce in "E lucevan le stelle – Gran galà dell’opera lirica nella notte di San Lorenzo" e poi tutti in spiaggia ad ammirare il cielo stellato. Qualche chilometroin più e si raggiunge, invece, il borgo di Piglio, in provincia di Frosinone, dove è in scena il San Lorenzo Wine Festival, appuntamento all’insegna del vino, del gusto e del divertimento.

Una notte da vivere all'insegna della cultura, della buona musica, del buon bere, dunque, a Roma e nei dintorni.