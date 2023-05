La Notte dei Musei torna a Roma: siti culturali aperti fino alle 2 di notte

Dalle 20 di sabato 13 maggio alle 2 del mattino di domenica 14 maggio, torna a Roma La notte dei Musei, l'iniziativa promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura - Sovraintendenza Capitolina ai Beni Culturali e organizzato da Zètema Progetto Cultura, che apre straordinariamente musei, università, istituzioni – italiane e straniere – e altri spazi espositivi e culturali con mostre, spettacoli, visite e laboratori.

La Notte dei Musei è un evento che si svolge contemporaneamente in tutta Europa dal 2005. Con un biglietto simbolico di 1 euro (salvo dove diversamente indicato) è possibile visitare, in orario inconsueto, i poli culturali più belli della città. La Capitale si prepara, dunque, ad accogliere la nuova edizione della Notte dei Musei 2023 che vedrà l’apertura di 80 spazi con 60 mostre e un calendario di circa 130 spettacoli, oltre a visite guidate e attività didattiche per tutte le età.

I Musei Civici coinvolti nella Notte dei Musei 2023

Per quanto riguarda i Musei Civici, saranno coinvolti: Musei Capitolini, Centrale Montemartini, Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, Museo dell’Ara Pacis, Museo di Roma, Museo Napoleonico, Museo di Roma in Trastevere, Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, Musei di Villa Torlonia (Casina delle Civette, Casino Nobile, Serra Moresca), Museo delle Mura, Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese, Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, Museo Civico di Zoologia, Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, Galleria d’Arte Moderna, Museo di Casal de’ Pazzi. In questi l’accesso sarà gratuito con la MIC card. Al loro interno, circondati dai grandi capolavori dell’arte e delle mostre in corso, si potrà assistere a un ricco programma di eventi e spettacoli dal vivo (selezionati tramite l’apposito avviso concorrenziale “Notte dei Musei 2023”) che spazieranno dalla musica classica, jazz e contemporanea alle incursioni nella musica tradizionale di paesi lontani, dalle performance sperimentali alla danza contemporanea, fino ad arrivare alle esperienze sensoriali e a quelle meditative.

Il "via" con la Banda della Polizia Municipale in piazza del Campidoglio

Il taglio del nastro di questa edizione della Notte dei Musei sarà in piazza del Campidoglio, alle 19.30, con l'esibizione della Banda della Polizia Municipale di Roma Capitale, che introdurrà in musica, una lunga notte capitolina della Cultura. Il Museo dell'Ara Pacis, sarà il luogo prescelto per l’esibizione dell’ospite speciale di questa edizione: Emanuel Gat, uno dei più rinomati coreografi e danzatori del mondo. Grazie a Orbita Spellbound – Centro Nazionale di Produzione della Danza, l’artista israeliano, insieme alla sua compagnia Emanuel Gat Dance, darà vita, davanti all’altare eretto in onore della Pax Augustea, a un evento site specific basato sul legame tra memorie storiche e pratiche contemporanee di danza, design e moda. Gli spettatori avranno l’opportunità di assistere a un’esplorazione coreografica unica, pensata appositamente per la serata e impreziosita dai costumi originali dell'artista Thomas Bradley (Ore 20.30, 21.30, 23.00 e 24.00).

La notte dei musei statali

Al costo simbolico di 1 euro si potranno visitare musei, complessi monumentali, aree e parchi archeologici statali, il cui elenco completo è disponibile sulla pagina dedicata del Ministero della cultura. Il Senato della Repubblica parteciperà con l’apertura di Palazzo Giustiniani e della sua mostra sul 75esimo anniversario della Costituzione e del Senato (dalle 20.00 alle 01.00, ultimo ingresso ore 00.30) e la Camera dei Deputati (dalle 20.00 alle 02.00, ultimo ingresso ore 00.30), che aprirà le porte di Palazzo Montecitorio consentendo al pubblico di visitare la mostra A testa alta e di assistere, alle ore 20.00, al concerto della Banda Militare dell’Esercito. Il Ministero della Difesa parteciperà con le aperture a ingresso gratuito: del Museo storico dell'Arma dei Carabinieri (dalle 20.00 alle 24.00, ultimo ingresso ore 23.30) dove si potrà assistere al concerto della Banda dell’Arma dei Carabinieri; del Museo storico dei Granatieri e della sua mostra attuale (dalle 20.00 alle 24.00, ultimo ingresso ore 23.00); del Museo storico dei Bersaglieri (dalle 20.00 alle 02.00, ultimo ingresso ore 01.00) al cui interno si terrà il concerto della Banda dell’Esercito e della Banda dell’Arma dei Trasporti e Materiali; del Palazzo Marina (dalle 20.00 alle 24.00, ultimo ingresso ore 23.30), che ospiterà, alle 20.30 e alle 21.30, l’esibizione della Banda Musicale della Marina; della Caserma Giacomo Acqua (dalle 20.00 alle 02.00, ingresso ore 01.30) e del Sacrario delle Bandiere delle Forze Armate (dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 02.00, ultimo ingresso ore 01.30). Ad accesso gratuito saranno, inoltre, il museo dell’Istituto Superiore di Sanità (dalle 20.00 alle 23.00, ultimo ingresso ore 21.30 – prenotazione obbligatoria a museo@iss.it), dell’Istituto Superiore antincendi (dalle 20.00 alle 23.00, ultimo ingresso ore 22.30) e del Museo storico dei Vigili del fuoco (dalle 20.00 alle 02.00, ultimo ore 01.00). Eccezionalmente aperto in orario serale sarà anche il Museo Ebraico di Roma con la possibilità di visitare la mostra Roma 1948. Arte italiana verso Israele (visita guidata alle 22.00) e il Tempio Maggiore (dalle 22.00 alle 01.00); Così come il Palazzo Lateranense (dalle 17.30 alle 23.00, ultimo ingresso ore 22.00) che proporrà, alle 18.00 e alle 22.00, il concerto dell’Ensemble Concerto Regio (ingresso 1€ + 1,50€ di prevendita).

Aperto anche il Complesso del Vittoriano e Palazzo Venezia (dalle 19.30 alle 22.30, ultimo ingresso ore 21.45) con visite animate alle 19.30 e alle 20.30 (prenotazione: vi-ve.edu@cultura.gov.it) Per il programma aggiornato de La Notte dei Musei 2023 coordinata da Roma Capitale (che è suscettibile di variazioni) e per l’elenco completo delle strutture aderenti: www.museiincomuneroma.it.

Una notte non solo al museo

La Notte dei Musei di Roma sarà l'opportunità ai cittadini, non solo di esplorare i musei della Capitale, ma anche di entrare nei luoghi istituzionali della città e in tanti spazi dedicati all’arte, alla cultura e all’intrattenimento. Saranno accessibili molte università, accademie italiane e straniere, ambasciate, Istituti di alta formazione che allestiranno mostre, eventi e visite guidate.

Notte dei Musei 2023, l'elenco completo degli eventi e dei luoghi aperti

GLI EVENTI (Accessibili fino a esaurimento dei posti disponibili)

Punto di riferimento per eccellenza dei cittadini rimane sicuramente Piazza del Campidoglio con i suoi MUSEI CAPITOLINI pronti ad accogliere numerose iniziative. A cominciare dalle note jazz del concerto Bop and Beyond eseguito, alle 20.30, alle 22 e alle 00.30 nell’Esedra del Marco Aurelio, dal trio composto da Davide Pettirossi (batteria), Lewis Saccocci (piano) e Mauro Arduini (contrabbasso), accompagnati in questa occasione dal loro ospite speciale Maurizio Giammarco, uno dei padri del jazz moderno. A cura di Xilema Srl. Con La musica dell’eternità (ore 21.00 e 22.00), invece, l’Ambasciata della Repubblica dell’Azerbaigian per mano del quartetto d’archi composto da Jeyla Seydova (violino), Soltan Mammadova (violino), Alexey Miltikh (cello) e Nargiz Karimova (solista), guiderà il pubblico della Sala Pietro da Cortona alla scoperta dei brani classici dei compositori azerbaigiani. Spazio ai giovani talenti di “Fabbrica” Young Artist Program del Teatro dell’Opera di Roma, nell’ampio Salone di Palazzo Nuovo, luogo prescelto per il concerto All’italiana, in programma alle ore 21.00, 22.00 e 23.00. Valentina Gargano (soprano), Ekaterine Buachidze (mezzosoprano), Nicola Straniero (tenore), Eduardo Niave (tenore), Mattia Rossi (baritono), Spartak Sharikadze (basso) e Pavel Tialo (pianoforte) eseguiranno brani tratti dalle opere di Rossini, Verdi e Puccini.

Poco distante, nella SALA DELLA PROTOMOTECA in Campidoglio, proseguirà il giro del mondo in musica con il concerto gratuito per quartetto d’archi Quattro stagioni a cura dell’Ambasciata di Romania (ore 20.15), con il concerto La musica (di notte) è leggera, a cura del Centro Attività Musicali Aureliano in cui la Corale femminile Aureliano diretta da Piera Lanciani eseguirà un repertorio di canzonette, villanelle e musica leggera (ore 21.30), e con le arie d’opera, d’operetta e canzoni tradizionali albanesi eseguite da Ana Lushi e Kozeta Prifti nel concerto gratuito Museiincanto, a cura dell’Ambasciata di Albania in collaborazione con l’Associazione Opera in Scena (ore 22.15).

Ancora musica ma anche danza alla CENTRALE MONTEMARTINI di via Ostiense. Ad animare la serata nella Sala Macchine, alle 21.00, 22.15 e alle 23.30 è prevista la performance site specific Welcome to my funeral a cura di Equilibrio Dinamico Dance Company. Sulle coreografie di Brandon Lagaert, i danzatori Alessandro Ottaviani, Anabel Barotte Moreno, Olivia Grassot e Tonia Laterza si muoveranno sui confini, sempre più sfumati, fra mondo reale e virtuale. Nella Sala del Treno di Pio IX, invece, si terrà, alle 21.30, 22.45 e 00.30, il concerto Dal grammofono… al grande schermo, con il meglio del pop americano e altri brani storici eseguiti dal The Palm Court Quartet composto da David Simonacci & Daniel Myskiv (violini), Marco Palmigiani (viola), Giorgio Matteoli (violoncello). A cura dell’Associazione Clivis Aps. Oltre all’esibizione della Emanuel Gat Dance, il MUSEO DELL’ARA PACIS, ospiterà, all’interno dell’Auditorium (ingresso gratuito) alle ore 21.00, 22.00, 23.30 e 00.30, l’evento c h i a m a l a v i t a: Calvino cantava la pace, a cura dell’Associazione Alt Academy. Maria Rosaria Omaggio (voce recitante e suoni vari) e Grazia di Michele (canto e chitarra) saranno di nuovo insieme sul palco per proporre un estratto dello spettacolo “c h i a m a l a v i t a”, un omaggio ai 100 anni dell’intellettuale e un’occasione per ripercorrere i suoi testi musicali dedicati alla pace.

Altro appuntamento da non perdere è quello con la musica di Lino Cannavacciuolo, in programma ai MERCATI DI TRAIANO – MUSEO DEI FORI IMPERIALI alle 20.30, 22.00 e 23.30. Il violinista compositore eseguirà, in duo con il pianista Piero de Asmundis, suite colte e popolari tratte dalla sua discografia e dalla musica tradizionale passata. Il concerto è a cura dell’Associazione Culturale Luna Nuova. Ad accogliere i visitatori del MUSEO DI ROMA sarà la musica di un doppio show che avrà luogo nel Cortile di Palazzo Braschi. Qui si alterneranno, la cantante Tereza Rays, in versione solista ma con i suoni funk/rock tipici del suo gruppo Electric Lady (ore 20.15 e 22.30), a cura del Centro Ceco di Roma; e lo spettacolo Sing Sing Sing! A Swing Show (ore 21.30, 23.00, 00.30) a cura di Opera in Roma, eseguito dalla Roma Swing Orchestra che porterà brani classici del genere oltre ai grandi artisti come Frank Sinatra, Dean Martin, Glen Miller e tanti altri. Salendo ai piani alti, invece, si potrà assistere, nel Salone d’onore, allo show di Daniele De Michele in arte Donpasta che, con il suo La storia del novecento attraverso la cucina e la musica, racconterà la storia passata attraverso l’incontro della musica con le diverse tradizioni culinarie (ore 21.00, 22.00 e 23.45); mentre, nella Sala Torlonia, si terrà la performance La stanza di Pan a cura di Fabrica, una dialettica tra natura e cultura sulle note di Reed, Fossati e Battiato (ore 21.00, ore 22.00, 23.00). Agorà musicale è il titolo del live set proposto dall’Associazione Culturale Biancofango nel cortile del MUSEO DI ROMA IN TRASTEVERE alle 21.00, 22.00, 23.30 e 00.30. Protagonista sarà il batterista e songwriter romano Riccardo O’Grady che proporrà al pubblico i brani del suo EP di debutto Universal Traveler.

Ampia la scelta nei MUSEI DI VILLA TORLONIA: alla CASINA DELLE CIVETTE andrà in scena lo spettacolo Vino, tè e…swing a cura dell’Associazione Il Circo Verde. Attorno a un baule, una teiera e due grammofoni si alterneranno, in momenti differenti, racconti sul vino, momenti di danza contemporanea e dj set (Redivino: 21.30 e 23.30 – Memorie di Tè: 22.15 e 24.00 – Gramophone Dj Set: 20.45 e 23.00); al CASINO NOBILE, brani di Burt Bacharach e Ryuchi Sakamoto, oltre a brani standard jazz, comporranno la scaletta del Concerto in Trio a cura dell’Associazione A.C. Dianact, con Barbara Parisi alla voce e l’accompagnamento musicale di Paolo Vivaldi (piano) e Kyung-Mi Lee (violoncello). Alle ore 21.00, 22.00 e 23.00. Alla SERRA MORESCA avrà luogo, invece, una vera e propria esperienza contemplativa e d’ascolto della propria anima, tra musica downtempo e ambient. L’evento dal titolo Benchpress Experience, a cura dell’Associazione Circolo Kokè Aps, proporrà un percorso a tappe: si comincia dalle 21.00 alle 22.00 con la meditazione sonora con Matilde Parietti & Sunday Bath e si continua, dalle 22.00 alle 23.00, con Teorema Kluster con Francesco Chirico & Carlo Hybrid set, dalle 23.00 alle 24.00 con CYMA live, dalle 00.00 alle 01.00 con Cosimo Damiano & Pietro Pompei live e dalle 01.00 alle 02.00 con Tisa N. Herlec & Stinky Mate: Lullaby live. La GALLERIA D’ARTE MODERNA, invece, farà da scenario a Let my body be!, una performance ideata dal coreografo e artista visivo Salvo Lombardo incentrata sulla creazione di un “perimetro” relazionale pensato per dare corpo ad una azione corale, un momento di abitazione collettiva di uno spazio pubblico. A cura di Chiasma, l’azione prenderà vita alle ore 21.00, 22.30 e 00.00.

Si intitola Lasciateci immaginare! lo spettacolo per famiglie dell’Associazione Culturale Zip_Zone in programma al MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA. Nell’evento si alterneranno le letture di albi illustrati da parte di Antonella Civale (ore 20.00, 21.00, 22.00) agli interventi musicali Little Pier live (ore 20.30, 21.30, 22.30), in cui il cantautore e musicista Pier Cortese interpreterà canzoni e storie che parlano di animali, di fantasia, di sentimenti e di natura. Dalle 20.00 alle 22.30 anche laboratori creativi per grandi e piccoli di Roberto Capone. A cura dell’Associazione Culturale O Thiasos è il concerto spettacolo Nelle onde del mito. Miti marini da Omero a Ovidio, in programma presso il MUSEO CARLO BILOTTI – ARANCIERA DI VILLA BORGHESE alle 21.00 e alle 23.00. Le musiche originali di Francesca Ferri saranno interpretate dalla stessa autrice insieme a Camilla Dell’Agnola e Roberta Santacesaria con l’accompagnamento di Daniele Ercoli (flauto e percussioni). Testi e narrazione di Sista Bramini. Un viaggio tra i generi tipici della chitarra ispano-americana. È quello che accadrà nell’evento a cura dell’Associazione Etnica Music Locura de guitarras al MUSEO DI SCULTURA ANTICA GIOVANNI BARRACCO. Il maestro Riccardo Ascani si esibirà insieme a Roberto Ippoliti proponendo brani di flamenco, bossanova, boleros e latin jazz. Alle 20.15, 21.30, 22.30 e 00.00. A cura dell’Associazione Culturale Exotique è il concerto Alessandra Celletti suona Satie al MUSEO NAPOLEONICO alle 20.30, 22.00 e 00.00. La pianista e compositrice romana, una delle più accreditate interpreti di Satie, eseguirà brani del compositore francese, tra cui quelli tratti dall’album Esoterik Satie. Con il concerto Donna Franca Florio: note scolpite in programma alle ore 20.15, 21.15, 22.15 e 23.15, il visitatore del MUSEO PIETRO CANONICA A VILLA BORGHESE avrà il privilegio di compiere un viaggio musicale alla scoperta delle statue del museo, accompagnato dalla celebre nobildonna siciliana interpretata dalla soprano Caterina Sebastiano che eseguirà alcune delle più suggestive arie d’opera con il supporto di Thomas Corvaglia al pianoforte. A cura dell’Associazione Culturale Esosementi.

Scoprire come la canzone d’autore italiana e internazionale abbia raccontato la pace. Lo farà il concerto Give peace a chance a cura dell’Associazione Ikona in programma al MUSEO DELLA REPUBBLICA ROMANA E DELLA MEMORIA GARIBALDINA. Alle 20.30, 22.00 e 00.00, i cantautori SALE, Alessandra Nazzaro e Umberto Scaramozza interpreteranno i brani di grandi artisti come John Lennon, Bob Dylan, Fabrizio De Andrè, Luigi Tenco e molti altri. A cura dell’Associazione Culturale Luci Ombre s.r.l. è lo spettacolo Paesaggi Cinestetici II in programma al MUSEO DELLE MURA alle ore 21.00, 23.00 e 00.30. Gli artisti UENO Collective e Diego Labonia presenteranno una serata di musica live e light art per vivere gli spazi del museo attraverso nuove prospettive. Le interpreti Chiara Casarico e Tiziana Scrocca saranno le protagoniste dell’evento al MUSEO DI CASAL DE’ PAZZI dal titolo Era Madre. Ritmi e miti delle origini, a cura dell’Associazione Naufragarmedolce. Un tributo alla madre terra e all’energia creatrice del femminile scaturito dall’incontro tra canto, racconto e il ritmo dei tamburi giapponesi suonati dal Taiko Trio composto da Rita Superbi, Catia Castagna e Marilena Bisceglia. Ore 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 e 23.00.

Oltre ai musei citati, la programmazione raggiungerà anche altri spazi culturali della città per nuovi eventi coinvolgenti: come quelli in programma al PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI che, alle 21.00 e alle 21.30, vedrà succedersi le performance di Bocar Niang aka Bocar Freeman e di Sophie Jung. O l’evento dal titolo Leonardo Spedicato monta ogni mattina sul claas duo Gt8000 in programma al MATTATOIO alle 21.00, 21.45, 22.30 e 23.15. Tra le novità di questa edizione è prevista anche l’apertura di FOROF ROMA (dalle 20.00 alle 01.00, ultimo ingresso ore 24.00), lo spazio espositivo al Foro di Traiano che proporrà il film documentario Essenza Forof – The Wall (ingresso 2€).

Tra i luoghi istituzionali coinvolti, anche il TEATRO ARGENTINA (dalle 21.00 alle 23.45, ultimo ingresso ore 22.30), che aprirà le proprie porte per la visita spettacolo Ve lo faccio vedere io il teatro!!! a cura dell’Associazione Teatro di Roma (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a: visiteguidate@teatrodiroma.net), e l’AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE, dove si alterneranno, dalle 20.30 alle 23.30, i due musicisti solisti Massimo Ceccarelli (contrabbasso) e Filippo Fattorino (violino) nel concerto gratuito In my life!, a cura della Fondazione Musica per Roma. Al WEGIL (dalle 20 alle 02, ultimo ingresso 00.30), andrà in scena alle 21.30, alle 23.00 e alle 00.30 il concerto I DisAccordi – Voci della Città senza tempo (accesso gratuito con prenotazione su eventbrite), alternato nella serata alla visita guidata del palazzo (ore 20.00) mentre al MUSEO CASA DI GOETHE (dalle 20.00 alle 24.00, ultimo ingresso ore 23.30), prenderà vita il concerto per immagini Devil’s Thrill, tratto dal film Faust di F. W. Murnau (ingresso gratuito). A disposizione di grandi e piccoli, sarà aperto anche FONDAZIONE VIGAMUS – MUSEO DEL VIDEOGIOCO DI ROMA (dalle 10.00 alle 02.00, ultimo ingresso ore 01.00) con una serie di opere interattive da ammirare per l’occasione. Così come sarà eccezionalmente aperta, l’ACCADEMIA D’ARMI MUSUMECI GRECO (dalle 20.00 alle 24.00, ultimo ingresso ore 23.45) che per la serata proporrà l’evento Salvatore Greco dei Chiaramonte – Garibaldino e Capostipite (ingresso 3€ - gratis bambini sotto i 10 anni). Infine, alla CASA DELL’ARCHITETTURA – ACQUARIO ROMANO (dalle 20.30 alle 01.00, ultimo ingresso ore 23.30) si potrà approfondire la storia del luogo attraverso lo spettacolo L’Acquario Romano si racconta – Storia, musica ed architettura in programma alle 20.30, 21.30 e 22.30. Visitabile anche la mostra Disegni di Rovine – Cinque figure di Lucio Altarelli.

2. MOSTRE E VISITE GUIDATE

Molte le mostre visitabili durante la serata. Ai MUSEI CAPITOLINI, si potranno ammirare La Roma della Repubblica. Il racconto dell’archeologia, secondo capitolo di un ciclo espositivo che valorizza le collezioni comunali conservate nei depositi, e la recente VRBS ROMA, con l’esposizione del vetro dorato raffigurante la personificazione di Roma. A disposizione dei visitatori anche la mostra I colori dell’antico. Marmi Santarelli, a Palazzo Clementino e i due progetti multimediali L’eredità di Cesare e la conquista del tempo, nella Sala della Lupa e dei Fasti antichi di Palazzo dei Conservatori, e la mostra Cursus honorum. Il governo di Roma prima di Cesare, nelle sale del piano terra. Il lungo elenco prosegue, poi, con la terza fase della mostra Colori dei romani. I mosaici dalle collezioni capitoline, alla CENTRALE MONTEMARTINI e con Quotidiana e i suoi cicli espositivi dedicati all’arte contemporanea italiana, al MUSEO DI ROMA. Doppia esposizione, invece, al MUSEO DI ROMA IN TRASTEVERE con Armando Trovajoli. Una leggenda in musica dedicata al percorso artistico del grande compositore romano e I Romanisti. Cenacoli e vita artistica da Trastevere al Tridente (1929 – 1940), sulla vita culturale a Roma tra la fine degli anni Venti e il 1940. E poi, ancora, alla GALLERIA D’ARTE MODERNA sarà possibile visitare le mostre Pasolini pittore e Visual Diary di Liana Miuccio; al MUSEO CARLO BILOTTI – ARANCIERA DI VILLA BORGHESE, Pericle Fazzini, lo scultore del vento, con oltre 100 opere che raccontano la sua poetica; e al CASINO DEI PRINCIPI – MUSEI DI VILLA TORLONIA, la mostra Primarosa Cesarini Sforza che ripercorre i cinquanta anni di attività dell’artista romana. Ultime possibilità, infine, al MUSEO DELLE MURA, per ammirare le quarantadue fotografie di Enrico Graziani che compongono il percorso espositivo di B?ch?tei – Vite all’ombra del muro. Enrico Graziani. Tra gli altri spazi espositivi aperti per l’occasione si potrà scegliere: il PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI (dalle 20.00 alle 02.00, ultimo ingresso ore 01.00) con l’edizione 2023 del World Press Photo Exhibition e la mostra Dieter Kopp. Tradizione e Libertà, entrambe inaugurate da poco. Di recente apertura anche la mostra Roma, a portrait. Festival delle Accademie e degli Istituti di Cultura stranieri che si potrà apprezzare attraverso una speciale visita guidata (alle ore 20.30). Disponibili, inoltre, le mostre Vita Dulcis. Paura e desiderio nell’Impero Romano e Millelire di Stampa Alternativa. Doppia l’offerta espositiva gratuita del MATTATOIO a Testaccio (dalle 20.00 alle 02.00, ultimo ingresso ore 01.00): Terra Animata nel Padiglione 9A e Roma Periurbana nel Padiglione 9B. Così come sarà gratuito l’accesso al MACRO e a tutte le sue mostre attuali (dalle 19.00 alle 02.00, ultimo ingresso ore 01.00). Apertura straordinaria anche per il MAXXI – Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo (dalle 20.00 alle 02.00, ultimo ingresso ore 01.00) che consentirà ai visitatori di conoscere da vicino le mostre What a wonderful world, Architetture a regola d’arte, Pier Paolo Pasolini, Conscious Collettive, Nedko Solakov, Nico Vascellari e Territori della Performance. E poi ancora, ci sarà l’apertura di PALAZZO CIPOLLA (dalle ore 20.00 alle ore 01.00, ultimo ingresso ore 24.00) con la mostra Ipotesi Metaverso (ingresso 8€), dell’ACCADEMIA NAZIONALE DI SAN LUCA (dalle 20.00 alle 00.30, ultimo ingresso ore 23.00) con le visite guidate alle mostre Giulio Paolini. A come Accademia e Canova. L’ultimo Principe (ingresso gratuito con prenotazione all’indirizzo prenotazioni@accademiasanluca.it) e di PALAZZETTO MATTEI a Villa Celimontana (dalle 19.00 alle 23.00, ultimo ingresso 22.00) con le visite guidate nelle sale monumentali. Infine, all’interno dell’AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE, si potrà visitare il MUSA – Museo degli Strumenti Musicali (dalle 20.00 alle 23.30) dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia con la sua collezione di pregio e si potrà partecipare alle attività didattiche in programma.

3. ACCADEMIE, AMBASCIATE E ISTITUTI DI CULTURA STRANIERI

L’edizione 2023 della Notte dei Musei proporrà inoltre l’apertura straordinaria di molte delle Istituzioni straniere presenti sul territorio cittadino che hanno aderito con un programma di eventi e mostre a ingresso gratuito (salvo dove diversamente indicato). Si potrà scegliere, ad esempio, tra l’ACCADEMIA AMERICANA (dalle 16.00 alle 23.00, ultimo ingresso ore 22.45) con la mostra The Poetry of design di June Jordan e l’ACCADEMIA D’EGITTO A ROMA (dalle 20.00 alle 24.00, ultimo ingresso ore 23.00), con l’esposizione permanente La misteriosa scoperta della tomba di Tutankhamon; tra l’ACCADEMIA DI ROMANIA (dalle 20.00 alle 01.00, ultimo ingresso ore 00.30), con la visita della mostra di architettura vernacolare Case Antiche. Case Contemporanee, e l’ISTITUTO SVIZZERO (dalle 20.00 alle 24.00, ultimo ingresso ore 23.30) con la mostra personale di Klodin Erb. E poi ancora, saranno aperti al pubblico: l’UFFICIO CULTURALE EGIZIANO – AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA ARABA D’EGITTO (dalle 18.30 alle 23.30, ultimo ingresso ore 23.00) che proporrà la mostra Il Risveglio degli Egizi; il FORUM AUSTRIACO DI CULTURA ROMA (dalle 20.00 alle 23.00, ultimo ingresso ore 22.45) con la mostra fotografica REDUCE – REUSE – RETHINK di Ulrike Kob; l’ISTITUTO CERVANTES (dalle 15.00 alle 01.00, ultimo ingresso 00.45) con la mostra De Sagittis et Seminibus di David Aja; la REAL ACADEMIA DE ESPAÑA EN ROMA (dalle 20.00 alle 02.00, ultimo ingresso ore 01.30) che permetterà di visitare il Tempietto del Bramante e le due mostre Joaquin Sorolla, sprazzi di luce e colore, Raccontare un monte d’oro. 10 anni di fumetti in Accademia; e l’ACCADEMIA DI FRANCIA a Villa Medici (dalle 20.00 alle 02.00, ultimo ingresso ore 01.30 – Biglietto 1€) dove si potrà ammirare la mostra OrientExpress & Cie: itinerario di un mito moderno. Una serata ricca di attività è prevista all’ISTITUTO FRANCESE di Largo Toniolo (dalle 20.00 alle 24.00, ultimo ingresso ore 23.30) che, oltre all’apertura della mostra Au delà de l’infini / oltre l’infinito…, ha in calendario visite guidate, performance teatrali e letture notturne. Eventi sono in programma anche all’ACCADEMIA D’UNGHERIA IN ROMA che aprirà le porte di Palazzo Falconieri (dalle 20.00 alle 00.30, ultimo ingresso ore 24.00) per permettere di assistere al Concerto d’arpa di Virginia Vignera (ore 21.00) e il Concerto di pianoforte di Piotr Zuchowski e Kelly Kyungin Nam (ore 22.30) e di visitare la mostra Vangelo 21 e la Mostra fotografica del Museo Etnografico all’Aperto di Szentendre. Infine, ancora protagonista la musica con il concerto di tango Duo Poisa Galì in programma presso CASA ARGENTINA EN ROMA (dalle 20.00 alle 24.00, ultimo ingresso ore 23.30) che permetterà anche di visitare la mostra Modelo para Armar.

4. UNIVERSITÀ PUBBLICHE E PRIVATE

Laboratori, visite guidate, incontri e un’ampia selezione di mostre attenderanno i visitatori del Polo Museale de LA SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA, eccezionalmente aperto dalle 20.00 alle 24.00 (ultimo ingresso ore 23.00) con i suoi molti spazi disponibili gratuitamente. Si potrà scegliere tra il Museo delle Antichità Etrusche e Italiche, Museo dell’Arte Classica, MLAC Museo Laboratorio di Arte Contemporanea, Museo di Chimica “Primo Levi” e “Merceologia”, Museo Erbario, Museo della Geografia, Museo delle Origini, MUST – Museo Universitario di Scienze della Terra, Museo di Storia della Medicina, Museo del Vicino Oriente, Egitto e Mediterraneo, Museo di Anatomia comparata “Giovanni Battista Grassi”, Museo Orto Botanico, Museo di Zoologia, Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali. Info orari e programmazione: www.uniroma1.it. Ma la serata vedrà la partecipazione anche di altri atenei cittadini che aderiranno all’iniziativa con aperture straordinarie e spettacoli a ingresso gratuito. All’UNIVERSITÀ LUMSA (aperta dalla 20.00 alle 22.00, ultimo ingresso ore 21.00) andrà in scena, alle 20.00, il concerto Soul&Pop e mostra artistica mentre all’UNIVERSITÀ LUISS GUIDO CARLI (dalle 20.00 alle 24.00, ultimo ingresso ore 23.00), alle 20.00, si esibirà la jazz band Old Dixie & Swing Band nel concerto I Ruggenti Anni ’20 a Villa Alberoni. Infine, all’UNIVERSITÀ TELEMATICA ECAMPUS (dalle 20.30 alle 23.30, ultimo ingresso ore 23.00), alle 21.00, si terrà il concerto Il Viaggio di NeaCò. Favola in forma di concerto e all’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI LINK CAMPUS UNIVERSITY (dalle 19.30 alle 23.30, ultimo ingresso ore 23.00) in programma esibizioni e visite guidate dal titolo Passeggiata sotto le stelle tra storia e musica.

Il programma della Notte dei Musei 2023 è suscettibile di variazioni. Per il programma aggiornato e l’elenco completo delle strutture aderenti: www.museiincomuneroma.it.