Vent'anni di Notre Dame de Paris: le date del tour a Roma

Notre Dame de Paris, l’opera popolare moderna più famosa al mondo e spettacolo tra i più imponenti mai realizzati, celebra quest’anno il ventennale dall’esordio sulle scene italiane, avvenuto per la prima volta in italiano il 14 marzo del 2002 al GranTeatro di Roma, costruito appositamente per l’occasione per volontà di David Zard.

A pochi giorni dall'annuncio del ventennale sono stati venduti oltre 40mila biglietti. Risultato che ha portato alcuni cambiamenti nelle date del tour: dal 30 marzo al 3 aprile si aggiunge una settimana a Milano e si prolunga fino al 22 maggio la permanenza dello show a Roma. Ulteriori appuntamenti anche a Jesolo (VE), 17 e 18 aprile, a Firenze, 5 maggio, e a Ferrara, il 30 luglio.

Solo ed esclusivamente per il 2022 lo show che ha esordito sulle scene italiane per la prima volta in italiano il 14 marzo del 2002 al GranTeatro di Roma, costruito appositamente per l’occasione per volontà di David Zard, avrà come protagonista l’intero cast originale del debutto.

Ritorneranno in scena Lola Ponce nei panni di Esmeralda e insieme a lei ci saranno Giò Di Tonno – Quasimodo, Vittorio Matteucci – Frollo, Leonardo Di Minno – Clopin, Matteo Setti – Gringoire, Graziano Galatone – Febo, Tania Tuccinardi – Fiordaliso. Per l'occasione, special guest d’eccezione di alcune delle date speciali del tour saranno Claudia D'Ottavi e Marco Guerzoni rispettivamente nelle vesti di Fiordaliso e Clopin, di cui sono stati i primi interpreti nel 2002.

Per la prima volta dopo vent'anni, quindi, tutti gli attori del cast originale dell'opera si riuniranno sul palco.

CALENDARIO AGGIORNATO TOUR VENTENNALE 2022: