"Not Easy", nuovo singolo del duo romano Another Sunny Date in anteprima su RomaToday

"Not Easy" è il nuovo singolo di Another Sunny Date, il duo romano composto da Manuela Tacconelli, cantante e compositrice della band e da Germana Falcone che, invece, è l'autrice dei testi e vocalist..

Il brano, primo da solista di Manuela Tacconelli, segna un nuovo punto di partenza e una vicinanza ad influenze musicali più internazionali e classiche.

Scritto a Bali e tenuto nel cassetto da qualche anno, "Not Easy" racconta la difficoltà di vivere la separazione, un cammino lungo e faticoso, mai immune da altalene emotive. Da qualsiasi punto di vista capita di viverla. A tratti è facile dimenticare, a tratti non lo è. "Not Easy" è un viaggio nel tempo introspettivo, dicotomico e sensuale.

Ecco il video del brano in anteprima su RomaToday:

Chi sono le Another Sunny Date

Another Sunny Date nasce come duo pop ufficialmente a Bali, terra natale di Manuela Tacconelli, cantante e compositrice della band.

Manuela, sin da piccola respira l’aria della musica alternativa, fonda diversi gruppi e inizia a scrivere musica elettronica.

Germana, autrice dei testi, è invece appassionata di musica indie e scrive qualsiasi cosa sia possibile scrivere da che ne ha memoria.

Da Gennaio 2023 il progetto vede Manuela sperimentare una nuova avventura come solista mantenendo salde le esperienze e la storia musicale creata con Germana.

Another Sunny Date nasce come detto a Bali, a seguito di un forte temporale a cui prepotentemente rispose il sole.

Da qui il nome: come la metti, la metti, al termine di ogni giornata balinese, risplenderà sempre il sole.