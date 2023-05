Nonna Fiorella ritrova una compagna di classe: la videochiamata dopo 80 anni

"Volevo comunicare a tutti voi che grazie a questo post e a tutto il vostro affetto ed entusiasmo verso la richiesta della mia nonnina, siamo riusciti a trovare una prima compagna di classe", lo ha scritto sui social Valentina, la nipote di nonna Fiorella che, alcuni giorni fa, aveva postato l'appello su Facebook. La signora Ingrao (97 anni) aveva chiesto aiuto alla giovane nipote per esaudire un desiderio, quello di ritrovare i suoi compagni di classe del Giulio Cesare. Così giorni fa, sul gruppo Facebook del quartiere Trieste-Salario, era stata pubblicata una lettera scritta direttamente da nonna Fiorella.

"Sono Fiorella Ingrao di Roma - classe 1925. Mi farebbe piacere contattare via internet qualche compagna o compagno di scuola del Liceo Ginnasio Giulio Cesare in Corso Trieste a Roma dove abbiamo frequentato sia il ginnasio che il liceo ( sezione B ) fino alla maturità". Un messaggio che la nipote aveva condiviso nella speranza di avere qualche risposta. E questo desiderio si è avverato.

Fiorella Ingrao ritrova la compagna del liceo

La signora Fiorella ha ritrovato Serena, una compagna di classe del Giulio Cesare. Le due si sono videochiamate e hanno parlato a distanza di quasi 80 anni. Una lunga chiacchierata durante la quale sono tornate indietro nel tempo, ricordando compagni di banco, le "coppiette" della classe. "Siamo cambiate tanto, mi ricordo che eri bellissima" dice Fiorella all'ex compagna del liceo.

L'incontro con Serena non è però l'unico contatto ricevuto dalla nipote Valentina. A scrivere sotto a quel post virale è stata anche Maria Magnanelli, figlia del vicepreside del Giulio Cesare, anche lei del 1925. "Ho ricordato parecchi compagni nominati. Ti ricordi Giovanna de Paola che era un fenomeno? Come possiamo contattarci e ricordare quegli anni insieme? Mi farebbe molto piacere". Fiorella Ingrao, insomma, ci aveva visto lungo chiedendo aiuto alla nipote: il potere dei social ha realizzato il suo sogno. Chissà se anche altri ex compagni risponderanno al suo appello.