Dall'Auditorium alla Nuvola: i palazzi di Roma tinti di rosso contro la violenza sulle donne

Un modo simbolico per dire in coro "No alla violenza sulle donne". Così, tanti palazzi della Capitale, nella notte del 25 novembre, si sono tinti di rosso per celebrare la Giornata internazionale contro l'eliminazione della violenza sulle donne, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

L'Auditorium Parco della Musica, dalle 18 e fino alla tarda sera di mercoledì ha acceso di rosso la cupola della Sala Sinopoli aderendo alla campagna #NoAllaViolenzaSulleDonne.

La Nuvola di Fuksas resterà accesa, invece, fino a domenica 29 novembre di arancione, come segno di forte attenzione e sensibilità verso un tema di fondamentale importanza e vicinanza a tutte le donne che subiscono e hanno subito violenza. Un monito contro la violenza sulle donne che potrà essere visto dalle migliaia di persone che transitano ogni giorno all’Eur.

Ache Acea ha aderito alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, in collaborazione con la Regione Lazio, illuminando di rosso la sede della Regione di via Rosa Raimondi Garibaldi e, insieme al Municipio XIV, la torre piezometrica di Ottavia. Due gesti di sensibilizzazione per testimoniare la partecipazione del Gruppo Acea alla campagna istituita dall’ONU nel 1999.

Infine anche Terna si è illuminato di rosso in occasione dal tramonto del 25 novembre all'alba di oggi. Le sedi principali di via Galbani a Roma sono state avvolte da fasci luminosi e sulle facciate dei palazzi è stata proiettata la scritta “Terna contro ogni forma di violenza, abuso e discriminazione”. Il gestore della rete elettrica nazionale ad alta e altissima tensioneha scelto così di sensibilizzare l’opinione pubblica su una delle più devastanti violazioni dei diritti umani.