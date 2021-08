Neve d'agosto a Roma: il "miracolo" a Santa Maria Maggiore

Neve d’agosto a Roma. La Capitale è pronta per celebrare uno degli eventi religiosi più rappresentativi della tradizione romana: la rievocazione del Miracolo della Madonna della neve all’Esquilino, davanti alla Basilica di Santa Maria Maggiore.

Neve d’agosto a Roma: la rievocazione a Santa Maria Maggiore

La 38esima edizione della neve a Santa Maria Maggiore, ideata dall'architetto Cesare Esposito, sarà dedicata a Papa Francesco invitato dallo stesso architetto ad assistere all'evento che si svolgerà il 5 agosto alle 21 nel cuore dell’Esquilino.

Miracolo della Neve a Santa Maria Maggiore

Dal 1983, nella serata del 5 agosto, davanti alla grande Basilica, prende vita uno straordinario spettacolo: ospiti illustri, scenografie stellari, giochi e teatri di luce, proiezioni di immagini e fluorescenza lunare nella piazza. Le statue della facciata della Basilica illuminate ruoteranno nell'incanto e nella suggestione scenica del prodigio, circondate da musiche e performance. Un crescendo di grande suggestione fino ad arrivare al momento clou, alla mezzanotte è Miracolo della Neve a Santa Maria Maggiore: i candidi fiocchi discendono dal cielo e imbiancano il suolo per uno spettacolo davvero unico e imperdibile.

La leggenda del Miracolo della Neve a Santa Maria Maggiore

La leggenda racconta che, nell’anno 358 d.C. il nobile patrizio romano Giovanni e la moglie, non avendo figli, decisero di offrire i loro beni alla Santa Vergine, per costruire una chiesa da dedicarle. La Madonna apparve agli sposi la notte fra il 4 e il 5 agosto, designando con un miracolo il luogo dove doveva sorgere la chiesa. I coniugi riferirono a Papa Liberio il sogno fatto da entrambi, scoprendo che anche il papa aveva fatto lo stesso sogno; Liberio quindi si recò sul luogo indicato, il colle Esquilino: lo trovò, nonostante si fosse in piena e torrida estate, coperto di neve. Il pontefice tracciò il perimetro della nuova chiesa, seguendo la superficie del terreno innevato e fece costruire il tempio a spese dei nobili coniugi che ne avevano fatto promessa alla Madonna. Oggi il miracolo della Madonna della Neve a Roma è conosciuto in tutto il mondo ed è considerato, dai romani, uno degli eventi più rappresentativi delle proprie tradizioni.