Nemi è tra i Comuni più belli d'Italia: festa "doppia" alla Sagra delle Fragole

Nemi entra a far parte dei "Comuni Più Belli d'Italia" e si prepara a celebrare la 91esima Sagra delle Fragole e Mostra dei Fiori domenica 2 giugno. In occasione della manifestazione verrà presentata anche la Birra alle Fragole Blanche Nemorensis.

Il borgo di Nemi tra i più belli d'Italia

Quella alle porte sarà un'edizione speciale della Sagra delle Fragole perché il borgo di Nemi è stato ufficialmente inserito tra i Comuni più Belli d'Italia. L'appuntamento per celebrare questo traguardo, oltre alle fragole, è per domenica 2 giugno, il borgo sarà animato da una serie di attività che inizieranno con la Santa Messa di Ringraziamento presso la Chiesa della Madonna del Pozzo alle ore 10.



"La Sagra delle Fragole di Nemi è molto più di una festa - ha dichiarato il Sindaco di Nemi Alberto Bertucci - è un’occasione per scoprire le tradizioni di un borgo unico, immerso nel verde del Parco dei Castelli Romani e affacciato sul suggestivo Lago di Nemi. Non mancate a questa straordinaria giornata, che porta avanti una tradizione lunga 91 anni e che quest'anno celebra anche l'importante traguardo dell'ingresso di Nemi tra i borghi più belli d'Italia. Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme la magia e i sapori della 91° Sagra delle Fragole e Mostra dei Fiori di Nemi".