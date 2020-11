Nuovo tempio dei vinili usati apre a Prati: è il più grande della Capitale

Nel cuore del quartiere Della Vittoria ha aperto Welcome to the Jungle Record Store, il negozio di vinili usati più grande di Roma. Un progetto partito nel 2017 e suggellato nel 2020 dall’espansione del locale, facendolo diventare lo spazio più grande di Roma per ascoltatori di musica in vinili vintage, con più di 30 mila titoli da tutto il mondo.

Welcome to the Jungle Record Store nasce tre anni fa dall’idea di una famiglia amante della musica e della musica in vinile: riportare in auge l’esperienza dell’ascolto della musica sul giradischi, in un mondo di “singoli” e di ascolti digitali.

A Roma ci sono sempre state molte persone che ascoltano musica in vinile, ma i negozi di vinili sono andati via via a scomparire, un po’ per colpa dell’avvento della tecnologia digitale, un po’ perché gli ascoltatori in vinile rappresentavano sempre di più una nicchia.

Adesso quella nicchia ha 200 metri quadri di store in Prati, in Via Monte Zebio 44a. Welcome to the Jungle è un vero e proprio luna park del vinile usato, con pareti intere dedicate ai vari generi, per la musica italiana, per la classica, per la musica americana. C’è anche la Jazz Room, una stanza interamente dedicata alla musica jazz. Nel negozio non ci sono solo vinili usati, ma anche tutto un reparto del "nuovo", apparecchiature “alta fedeltà”, CD e oggetti musicali da collezione. E anche una sala eventi da poter affittare per il proprio evento dentro il record store.

“Abbiamo voluto creare un punto di riferimento per tutti quegli appassionati romani che negli ultimi anni si sono sentiti un po’ spaesati a dover cercare online vinili antichi o difficili da trovare - racconta Martina, la proprietaria di Welcome to the Jungle - essendo noi stessi grandi amanti della musica in vinile ci siamo resi conto che non c’era un posto dedicato a noi, dove poter passare le ore a cercare, ascoltare, scoprire vinili antichi e introvabili”.

Da Welcome to the Jungle si possono trovare i vinili introvabili della Blue Note ma anche il nuovo disco di Salmo. Un posto per tutti, con una passione in comune, quella per la musica.

Una bella idea, creata passo dopo passo, dall’apertura dello store più piccolo all’espansione e la consacrazione come “negozio di vinili usati più grande di Roma”. Welcome to the Jungle si propone come punto di riferimento nel mondo dei vinili, non solo per gli abitanti del quadrante di Roma a cui appartiene Prati, ma anche del resto di Roma, e negli ultimi mesi sono arrivati anche appassionati di tutta Italia che ne avevano sentito parlare.