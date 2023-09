L'unico negozio al mondo di Subbuteo apre all'Appio Latino

L'unico negozio al mondo di Subbuteo sta per aprire a Roma. Si tratta di Subbuteo Lab, un progetto già presente a Torino e a Firenze, che ha scelto il quadrante tuscolano per approdare nella Capitale.

Negozio di Subbuteo apre a Roma

Lo store, in via Veturia 98, è interamente dedicato al gioco da tavolo e punta a far riemergere l'amore e la nostalgia per uno dei passatempi preferiti da tanti bambini degli anni '70, '80 e '90. Chi entra può comprare la versione del gioco di una volta, ma anche creare delle versioni personalizzate, con stampi da dipingere a piacimento.

"Nei nostri negozi si torna indietro nel tempo, si ha la possibilità di acquistare e giocare ancora con un gioco che non esiste più, che nei primi anni 2000 è collassato con l'imporsi dell'elettronica", ha raccontato a RomaToday Daniele Mancuso, titolare degli store Subbuteo Lab. "Da noi entrano i nostalgici, i papà e i nonni che vogliono far conoscere il subbuteo a figli e nipoti, ma c'è anche chi entra per caso e resta affascinato da questo mondo". Il terzo punto vendita (primo a Roma) di Subbuteo Lab festeggerà l'inaugurazione in zona Tuscolana, sabato 23 dalle 11 e domenica 24 settembre dalle 12 con il taglio della torta.

"Subbuteo Lab tocca le corde della giovinezza - ha concluso Daniele - la nostra clientela tipo ha tra i 40 e i 70 anni".