"Sandy" di Acqua e Sapone risponde a Verdone: "Eccomi Carlo. Vivo a Miami per amore"

In occasione dei 40 anni dall'uscita del film "Acqua e Sapone", Carlo Verdone ha dedicato un post a Natasha Hovey, la giovane attrice (al tempo 16enne) che lo affiancò nella pellicola che sarebbe diventata un cult.

Natasha Hovey risponde a Carlo Verdone

"La incontrai per puro caso nella mia agenzia in Via dei Banchi Vecchi - ha scritto Verdone su Instagram - Era insieme alla mamma olandese per chiedere dei consigli al mio agente. Natasha nata a Beirut aveva il papà americano, un musicista che viveva a Boston. Mi colpì subito il volto di quella ragazza che all'epoca aveva 16 anni, che emanava dolcezza e grazia. Era elegante in tutto e la luminosità del suo sorriso non poteva non incantare. La convinsi, dopo un lungo provino, ad accettare il suo primo ruolo in un film, sebbene fosse timida e riservata. Ma riuscimmo nell'impresa e insieme costruimmo un duetto perfetto. Questa foto gliela scattai io sul litorale di Ostia - ha proseguito l'attore e regista romano riferendosi allo scatto condiviso sui social - durante una pausa di Compagni di Scuola. E mi mette tanta nostalgia per la tirannia del tempo che passa sempre più veloce. Ora vive tra Miami e Parigi, credo. È sposata e dovrebbe avere tre figli. Purtroppo abbiamo perso i nostri contatti. Ma le auguro ogni bene e di mantenere sempre quella dolcezza nel viso che è l' immagine del suo carattere, della sua anima. Forse se leggerà questo post si farà viva. Chissà".

Detto fatto, la risposta di Natasha Hovey è arrivata attraverso il Corriere della Sera: "Sono stupita da tanto clamore. Mi hanno chiamato amici dall’Italia per avvertirmi dell’appello di Carlo Verdone che si chiedeva sui social dove fossi. Eccomi, vivo a Miami e sono la sua Sandy!", ha fatto sapere l'olandese.

Cosa ha fatto Natasha Hovey dopo Acqua e Sapone

"Dopo Acqua e Sapone e Compagni di scuola, girati con Carlo, e altri lavori per la Rai, alcuni sceneggiati - ha proseguito la Hovey al Corriere - mi sono trasferita in Francia per amore di mio marito, con cui ho costruito la famiglia che ancora oggi è tutto per me. I miei si sono separati, volevo una vita diversa. Una storia che fosse per sempre. Così sono volata a Parigi e ho sposato il mio compagno, nel 1999, trovandomi a vivere una specie di transfert: il sentimento che avevo per il cinema si è trasformato in un amore assoluto verso mio marito, parigino, e il nostro ragazzo".

Tornando ai tempi del set con Verdone, Natasha Hovey ha ricordato: "Io mai avrei pensato di poter lavorare nel cinema. Avevo difficoltà a comunicare, ero piuttosto riservata. Quando feci il primo provino per Carlo Verdone ero già capace di recitare qualche battuta. Alla prima selezione gli diedi una mia foto in cui comparivo truccatissima per una rivista di abiti da sposa e fu in quel momento che scattò in lui la molla: incarnavo la perfetta donna-bambina. Mi disse poi di aver scritto la sceneggiatura tenendo davanti a sé quell'immagine. Quando mi presentai al secondo casting mi prese. Aveva già visto centinaia di ragazze anche nel nord Italia. In comune io e lui avevamo anche la scuola: il Nazareno, a Roma".

Dell'esperienza cinematografica con Verdone, la Hovey ricorda soprattutto le grandi risate: "Si scherzava sempre. E in quell'occasione c'erano attorno a noi decine di tecnici e operatori. Mia mamma sempre presente. Oggi non so se sarebbe possibile girare un film di quel genere. Ma non c'era malizia, in Acqua e Sapone. Solo tanta tenerezza".

Oggi Natasha Hovey vive a Miami con la famiglia: "Torno due tre volte l'anno, anche perché mia mamma la adora è si è stabilita a sud di Napoli. La prossima volta andrò a trovare anche Carlo. Intanto può stare sicuro che lo contatterò, privatamente".

Infine la Sandy di Acqua e Sapone al Corriere si domanda il perché di tanto clamore per questo post di Verdone che l'ha riguardata: "Forse le persone hanno bisogno di leggerezza, con quel che succede nel mondo...Di serenità e di evasione", la conclusione di Natasha Hovey.