"Natale in Biblioteca": tutte le iniziative dedicate ai bambini nel mese di dicembre

Torna Natale in Biblioteca, il programma di iniziative dedicate ai piccoli utenti per tutto il mese di dicembre. Un programma ricco di appuntamenti nel segno della creatività, della lettura e del divertimento nelle Biblioteche di Roma.

Anche quest’anno un programma prevede attività, letture e incontri a tema, per trascorrere insieme i giorni che ci separano dal Natale. Le biblioteche saranno invase dall’atmosfera del periodo più magico dell’anno.

Il programma di Natale in Biblioteca

Di seguito il programma degli eventi:



LUNEDÌ 4 DICEMBRE

ORE 16.45

BIBLIOTECA VACCHERIA NARDI

Laboratorio per bambini e bambine sul tema del Natale a cura dei ragazzi e delle ragazze del PCTO.



LUNEDÌ 4 DICEMBRE

ORE 17

BIBLIOTECA VALLE AURELIA

Bibidi bobidi bu... Leggi anche tu!

Pomeriggio di letture incantate in biblioteca per bambini e bambine in compagnia di animali fantastici e creature magiche, a cura delle volontarie del Servizio Civile del progetto “Un nido di libri”, per avvicinarci insieme al periodo più atteso dell'anno: il Natale!

Fascia d'età: dai 3 ai 6 anni



MARTEDÌ 5 DICEMBRE

ORE 17

BIBLIOTECA RUGANTINO

Letture natalizie e laboratorio creativo

Letture animate ad alta voce con laboratori creativi per bambini a cura di Alessia e Matteo, volontari del Servizio Civile. Ogni laboratorio ha la durata di 1.5/2 ore.

Fascia d’età: dai 5 ai 9 anni





MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE

ORE 17

BIBLIOTECA ALDO FABRIZI

Letture natalizie per i bimbi.



GIOVEDÌ 7 DICEMBRE

ORE 17

BIBLIOTECA ENNIO FLAIANO

Viaggio nel quartiere con il Mago di Natale di Gianni Rodari

Letture natalizie e laboratorio creativo

Giochiamo con le rime sulle vie del quartiere e realizziamo insieme cartoline colorate con gli auguri di Natale.

Fascia d'età: dai 6 ai 10 anni



GIOVEDÌ 7 DICEMBRE

ORE 17

BIBLIOTECA RAFFAELLO

Quanto manca?

Facciamo insieme l’albero? Sì, ma sarà un albero speciale: dai rami alle sue foglie, dalle palline alle lucette sarà interamente fatto da noi! Siete pronti? Sì, ma prima vi aspettano tante letture di Natale!

Fascia d’età: dai 3 ai 6 anni



LUNEDÌ 11 DICEMBRE

ORE 10.30

BIBLIOTECA VALLE AURELIA

Biblioteca Aperta... al Natale!

Letture ad alta voce, reading e performance sul Natale per le scuole primarie del territorio.



MARTEDÌ 12 DICEMBRE

ORE 10.30

BIBLIOTECA VALLE AURELIA

Biblioteca Aperta... al Natale!

Letture ad alta voce, reading e performance sul Natale per le scuole primarie del territorio.



MARTEDÌ 12 DICEMBRE

ORE 17

BIBLIOTECA RUGANTINO

Letture natalizie e laboratorio creativo

Letture animate ad alta voce con laboratori creativi per bambini a cura di Alessia e Matteo, volontari del Servizio Civile. Ogni laboratorio ha la durata di 1.5/2 ore.

Fascia d’età: dai 5 ai 9 anni



MARTEDI' 12 DICEMBRE

ORE 17

BIBLIOTECA VILLA LEOPARDI

Natale in tutte le lingue

Letture ad alta voce in lingua madre. I genitori madrelingua sono invitati a leggere un albo illustrato in lingua madre per prepararci al Natale.

Fascia d’età: dai 3 anni in su



MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE

ORE 10.30

BIBLIOTECA VALLE AURELIA

Biblioteca Aperta... al Natale!

Letture ad alta voce, reading e performance sul Natale per le scuole primarie del territorio.



MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE

ORE 16.30

BIBLIOTECA BORGHESIANA

Luci di Natale

Letture ad alta voce e laboratorio creativo sul tema del Natale.

Fascia d’età: dai 3 ai 12 anni



MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE

ORE 16.45

BIBLIOTECA VACCHERIA NARDI

NataLeggendo

Letture di Natale ad alta voce per bambini e bambine a cura del personale della biblioteca.

Fascia d’età: dai 3 ai 7 anni



GIOVEDÌ 14 DICEMBRE

ORE 16.45

BIBLIOTECA TULLIO DE MAURO

Aspettando il Natale

Un pomeriggio dedicato ai bambini con letture ad alta voce, teatrino Kamishibai con storie natalizie e laboratorio creativo, che si svolgerà presso il BiblioPoint di San Lorenzo.

Fascia d’età: dai 3 agli 8 anni



GIOVEDÌ 14 DICEMBRE

ORE 17

BIBLIOTECA ENZO TORTORA

Letture interculturali e laboratorio di Natale, a cura dei ragazzi del Servizio Civile del progetto “Intercultura in biblioteca”.

Fascia d’età: dai 4 ai 7 anni



GIOVEDÌ 14 DICEMBRE

ORE 17

BIBLIOTECA RAFFAELLO

Quanto manca?

Ma allora quanto manca? Ancora 10 giorni? E i regali sono pronti? Realizziamo insieme dei biglietti di Natale da allegare ai vostri doni. Scaldiamo prima le orecchie per leggere insieme tanti libri e poi scaldiamo le manine per questo bel laboratorio!

Fascia d’età: dai 3 ai 6 anni



SABATO 16 DICEMBRE

ORE 10.30

BIBLIOTECA VILLA LEOPARDI

Benvenuto Natale.

Laboratorio creativo natalizio a cura di Chiara Cassaro. La pedagogista e insegnante di asilo nido Chiara Cassaro guiderà i bambini nella creazione di semplici addobbi natalizi realizzati con materiale di riciclo, utilizzando tecniche che stimolano la manipolazione.

Fascia d’età: 3-6 anni



LUNEDÌ 18 DICEMBRE

ORE 16.30

BIBLIOTECA VACCHERIA NARDI

Crea la tua pallina di Natale

Laboratorio per bambine e bambini a cura dell’Associazione piccoli Giganti Onlus.



LUNEDÌ 18 DICEMBRE

ORE 17

BIBLIOTECA VALLE AURELIA

Sotto l'albero che c'è?

Letture in biblioteca per bambini e bambine e laboratorio artistico a tema natalizio a cura delle volontarie del Servizio Civile del progetto “Un nido di libri”.

Fascia d'età: dai 3 ai 6 anni



LUNEDÌ 18 DICEMBRE

ORE 17

BIBLIOTECA FABRIZIO GIOVENALE

Le cacciatrici di storie Christmas edition

Letture ad alta voce e laboratorio a tema natalizio.

Fascia d’età: dai 3 ai 6 anni



MARTEDÌ 19 DICEMBRE

ORE 16.45

BIBLIOTECA CENTRALE RAGAZZI

La notte dei pupazzi in biblioteca edizione natalizia

A cura di Barbara Abate con la collaborazione delle volontarie del Servizio Civile del progetto “Un nido di libri”.

Fascia d’età: dai 3 anni in su



MARTEDÌ 19 DICEMBRE

ORE 17

BIBLIOTECA ENNIO FLAIANO

Tomboliamo!

Letture natalizie e tombolata con adulti e bambini

Passiamo un pomeriggio con tante letture dedicate al Natale e con una grande tombolata finale. Attività a cura di Nancy e Riccardo, volontari del Servizio civile nazionale.

Fascia d'età: dai 6 ai 10 anni



MARTEDÌ 19 DICEMBRE

ORE 17

BIBLIOTECA GIORDANO BRUNO

Stelle, renne, e pan di zenzero

Letture natalizie e attività a tema per bambini.

Fascia d’età: dai 3 ai 5 anni





MARTEDÌ 19 DICEMBRE

ORE 17

BIBLIOTECA RUGANTINO

Letture natalizie e laboratorio creativo

Letture animate ad alta voce con laboratori creativi per bambini a cura di Alessia e Matteo, volontari del Servizio Civile. Ogni laboratorio ha la durata di 1.5/2 ore.

Fascia d’età: dai 5 ai 9 anni



MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE

ORE 17

BIBLIOTECA ALDO FABRIZI

Letture natalizie per i bimbi.



MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE

ORE 17

BIBLIOTECA GIORDANO BRUNO

Un mondo di favole. Speciale Natale!

Nell’ambito degli appuntamenti mensili con il viaggio nel mondo delle favole di altri Paesi, lettura di fiabe natalizie internazionali e laboratorio a tema.

Fascia d’età: dai 6 ai 10 anni



GIOVEDÌ 21 DICEMBRE

ORE 16.45

BIBLIOTECA CENTRALE RAGAZZI

Letture di Natale da leoni

A cura delle volontarie del Servizio Civile del progetto “Un nido di libri”.

Fascia d’età: dai 3 anni in su



GIOVEDÌ 21 DICEMBRE

ORE 17

BIBLIOTECA RAFFAELLO

Quanto manca?

Ci siamo! Mancano solo 4 giorni...l'attesa cresce e va ingannata con qualche lettura e una ricca tombolata! Non conoscete ancora tutti i numeri? Tranquilli, perché sarà una tombola interamente fatta di immagini. E si vince? Certo che si vince. Siamo certi che Babbo Natale passerà anche in biblioteca!

Fascia d’età: dai 3 ai 6 anni



GIOVEDÌ 21 DICEMBRE

ORE 17

BIBLIOTECA PASOLINI

Aspettando il Natale

Letture ad alta voce in tema natalizio per bambini a cura delle volontarie Nati Per Leggere.

Fascia d’età: dai 3 ai 6 anni



VENERDÌ 22 DICEMBRE

ORE 16.30

BIBLIOTECA ELSA MORANTE

Storie con i fiocchi!

Letture a bassa voce con laboratorio creativo… aspettando la notte più sorprendente dell’anno. A cura di Elisa, Generoso, Giulia e Sara, volontari del Servizio Civile Universale per il progetto “Lettura che avventura!”. Le bambine e i bambini, viaggiando tra i racconti del Natale, scopriranno la magia che si nasconde dentro ogni sorpresa, creando con le loro piccole mani un regalo da mettere sotto l’albero.

Fascia d’età: dai 3 ai 6 anni



SABATO 23 DICEMBRE

ORE 10.30

BIBLIOTECA ELSA MORANTE

Mystert Game - Indagine ad Altavetta di Luca Tebaldi

Incontro ludico per giovani detective. Presentazione del libro... con delitto! È tempo di aguzzare l’ingegno, tenere a mente più dettagli possibili, raccogliere indizi e fare affidamento sulle proprie capacità deduttive. Per risolvere il caso c’è bisogno di te! Per mettersi alla prova come un vero detective è consigliabile portare penna e taccuino.



MERCOLEDÌ 27 DICEMBRE

ORE 11

BIBLIOTECA VILLINO CORSINI

Nuvole a Natale

Ispirandoci alla magia del racconto Nuvole a Dondolo (Einaudi Ragazzi) di Luigi Dal Gin, ci immergeremo in un laboratorio creativo dove faremo “dondolare” la nostra capacità di immaginazione!

Fascia d’età: dagli 8 agli 11 anni



GIOVEDÌ 28 DICEMBRE

ORE 11

BIBLIOTECA VILLINO CORSINI

Una cesta di libri

Sotto il nostro albero di Natale vi aspetta una cesta con tante letture natalizie!

Fascia d’età: dai 4 ai 6 anni

Sono previsti anche eventi per gli adulti dedicati al Natale! Di seguito tutti gli appuntamenti.



MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE

ORE 17

BIBLIOTECA GIORDANO BRUNO

La Stella di Natale: la cometa nel corso dei secoli è diventata uno dei simboli della Natività e del Natale, ma quali sono gli aspetti storici e astronomici di questo affascinante fenomeno celeste? Interverranno Italo Alfieri e Stefano Capretti dell'Associazione Astronomiamo.



SABATO 16 DICEMBRE

ORE 11

BIBLIOTECA VACCHERIA NARDI

Natale in musica

Per festeggiare le Feste Natalizie la biblioteca Vaccheria Nardi propone una guida all’ascolto di brani di musiche della tradizione natalizia, a cura e con le allieve e gli allievi della Scuola di musica Anton Rubinstein.



LUNEDÌ 18 DICEMBRE

ORE 16.30

BIBLIOTECA BORGHESIANA

Inaugurazione della mostra di Presepi.

Esposizione dei presepi e delle opere realizzate dai partecipanti al Corso di Pittura e Decoupage, in collaborazione con l’Associazione De.Do.

La mostra sarà visitabile fino al 5 gennaio 2023.



LUNEDÌ 18 DICEMBRE

ORE 17

BIBLIOTECA VILLA LEOPARDI

Natale in musica

Workshop musicale. I giovanissimi allievi dei Maestri Marco Silvi, Fabrizio Boffi e Pablo Gambaccini inviteranno all’ascolto di brani natalizi tradizionali e brani di musica classica di Bach, Mozart e Beethoven.



MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE

ORE 16.45

BIBLIOTECA ELSA MORANTE

Il Leggio del Mare presenta Letture poetiche e scambio degli auguri di Natale. A cura di Anna Maria Vanalesti.